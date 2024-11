Previsioni Meteo Portici: tutti i dettagli per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, si prevedono poche nuvole con una copertura del 20% e temperature intorno ai +11,5°C. La mattina, il cielo sarà sereno, con temperature che varieranno da +11,3°C a +14°C e umidità al 49%. Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà, raggiungendo un massimo di +15,9°C. Sabato 16 Novembre inizierà con nubi sparse, ma il cielo diventerà sereno, con temperature fino a 16,2°C. Domenica 17 Novembre, il cielo sarà sereno al mattino, ma si coprirà nel pomeriggio, con possibilità di leggera pioggia in serata.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, si registreranno poche nuvole con una copertura nuvolosa del 20%. La temperatura si attesterà intorno ai +11,5°C, mentre la temperatura percepita sarà di +10,6°C. La velocità del vento sarà di 15,4 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 21 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 58%, ma non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà attorno al 71% e la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che scenderà fino all’1%. Le temperature varieranno da +11,3°C a +14°C, con una temperatura percepita che si aggirerà tra +10,4°C e +12,8°C. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra 10,9 km/h e 12,5 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 49% entro le ore 10:00.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con cielo sereno e temperature che toccheranno un massimo di +15,9°C. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 14,7°C. La velocità del vento rimarrà leggera, con valori intorno ai 6,7 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 42%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora sereno con temperature che scenderanno a +12,5°C. La velocità del vento sarà di 8,9 km/h e l’umidità aumenterà leggermente fino al 56%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12,3°C, con una temperatura percepita di +11,1°C. La velocità del vento sarà di 8,7 km/h proveniente da Nord Est. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 57%.

Durante la mattina, il cielo passerà a essere sereno con una copertura nuvolosa che scenderà a 0%. Le temperature si alzeranno, raggiungendo i +14,8°C entro le ore 10:00. La temperatura percepita sarà di +13,4°C. La velocità del vento sarà leggera, con valori intorno ai 5,7 km/h. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 43%.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà, con cielo sereno e temperature che toccheranno un massimo di 16,2°C. La temperatura percepita si aggirerà intorno ai 14,8°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori di circa 4,9 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 39%.

La sera di Sabato si preannuncia altrettanto serena, con temperature che scenderanno a +13,6°C. La velocità del vento sarà di 4,3 km/h e l’umidità aumenterà leggermente fino al 51%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, rendendo la serata perfetta per eventi all’aperto.

Domenica 17 Novembre

La notte di Domenica 17 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di +12,1°C. La velocità del vento sarà molto leggera, intorno ai 4 km/h. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si manterrà al 53%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a +16°C. La temperatura percepita sarà di +15,3°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando a cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16,4°C, con una temperatura percepita di 15,7°C. La velocità del vento sarà di 6,7 km/h e non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 16,1°C. La velocità del vento sarà di 9,4 km/h e l’umidità aumenterà fino al 72%. Si registrerà una leggera pioggia verso la fine della giornata, con una probabilità di 3%.

In conclusione, il fine settimana a Portici si preannuncia prevalentemente sereno, con temperature gradevoli, specialmente durante il Sabato. Tuttavia, si consiglia di prepararsi a un possibile cambiamento del tempo nella Domenica, con l’arrivo di nuvole e piogge leggere. Sarà un ottimo momento per godere di attività all’aperto, soprattutto durante il Sabato.

