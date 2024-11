Previsioni Meteo Porto Torres: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Porto Torres si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un inizio di giornata sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa, accompagnato da piogge leggere nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,1°C e i 17,7°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 24,7 km/h.

Nella notte, il meteo si presenterà prevalentemente sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno all’81%. Il vento soffierà da est con una velocità di circa 12,4 km/h, creando una leggera brezza. Con il passare delle ore, la situazione rimarrà stabile, con temperature che scenderanno leggermente.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con la presenza di poche nuvole e nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 17,2°C intorno alle 10:00. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 8,3 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, ma l’umidità inizierà a crescere, attestandosi intorno al 69%.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà drasticamente. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Le temperature si manterranno attorno ai 15,9°C, mentre le precipitazioni inizieranno a farsi sentire, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,85 mm. Il vento riprenderà intensità, con raffiche che potranno superare i 12 km/h.

La sera porterà con sé un cielo coperto e piogge persistenti. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15°C, con un’umidità che toccherà il 100%. Le precipitazioni continueranno, con accumuli che potranno arrivare a 0,33 mm. Il vento si farà sentire con maggiore forza, raggiungendo punte di 24,7 km/h, creando condizioni di vento fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per Porto Torres indicano un martedì caratterizzato da un inizio sereno, seguito da un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento, con un ritorno a condizioni più stabili e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole dovranno attendere un po’ prima di rivedere cieli sereni e temperature più calde.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.9° perc. +13.4° prob. 2 % 11.3 E max 11.9 Levante 80 % 1016 hPa 5 poche nuvole +13.5° perc. +13° prob. 4 % 11.2 ESE max 11.9 Scirocco 81 % 1015 hPa 8 poche nuvole +15° perc. +14.6° prob. 7 % 9.9 ESE max 12.3 Scirocco 75 % 1015 hPa 11 pioggia leggera +17.7° perc. +17.3° 0.2 mm 6.1 E max 9.8 Levante 67 % 1014 hPa 14 pioggia leggera +17.4° perc. +17° 0.68 mm 5.7 ENE max 9 Grecale 70 % 1014 hPa 17 pioggia leggera +15.6° perc. +15.3° 0.63 mm 11.1 ESE max 12.7 Scirocco 78 % 1014 hPa 20 pioggia leggera +15.2° perc. +14.9° 0.32 mm 22.9 E max 40.9 Levante 82 % 1016 hPa 23 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° prob. 63 % 23.7 E max 40 Levante 72 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.