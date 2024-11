Previsioni Meteo Porto Torres: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Porto Torres si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,1°C. La mattina vedrà un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno tra i 11,9°C e i 15,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), il cielo sarà sereno o con poche nuvole, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 12,1°C alle 05:00. La velocità del vento varierà da 36,8 km/h a 18,3 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 52%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina (06:00 – 12:00), ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo un massimo di 15,3°C intorno a mezzogiorno. La brezza sarà leggera, con velocità del vento che varierà da 14,1 km/h a 13,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 47% e la pressione atmosferica continuerà a mostrare valori stabili.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), il cielo rimarrà nuvoloso, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno tra i 14,7°C e i 13°C, con una leggera diminuzione verso il tardo pomeriggio. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che scenderanno fino a 1,4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 57%.

La sera (18:00 – 23:00) porterà un ritorno a condizioni più serene, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 11,5°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità del vento che varierà tra 6,8 km/h e 9,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Porto Torres indicano una giornata di Sabato 23 Novembre con temperature miti e condizioni variabili. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile incremento della copertura nuvolosa e temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un ambiente favorevole per attività all’aperto, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.9° perc. +11.5° Assenti 31.6 NO max 42.1 Maestrale 48 % 1022 hPa 5 nubi sparse +12.1° perc. +10.8° Assenti 18.3 NO max 23.3 Maestrale 52 % 1024 hPa 8 nubi sparse +13.1° perc. +11.8° Assenti 7.2 NO max 12.4 Maestrale 51 % 1026 hPa 11 nubi sparse +15.2° perc. +14° Assenti 11.5 ONO max 13.8 Maestrale 47 % 1028 hPa 14 poche nuvole +15.1° perc. +14° Assenti 10.5 ONO max 11.2 Maestrale 50 % 1028 hPa 17 nubi sparse +13° perc. +11.8° Assenti 1.4 E max 2.8 Levante 57 % 1029 hPa 20 cielo sereno +12.1° perc. +11° Assenti 8.1 SE max 7.4 Scirocco 62 % 1030 hPa 23 nubi sparse +11.5° perc. +10.4° Assenti 9.1 SE max 8.5 Scirocco 65 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 17:01

