Previsioni Meteo Porto Torres: tutti i dettagli per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,6°C e il vento soffierà a 10,3 km/h da Est-Sud Est. Durante la mattina, si raggiungeranno i 19,1°C con umidità al 49%. Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con temperature tra 17,9°C e 19,2°C. La sera porterà un cielo con poche nuvole e temperature intorno ai 15°C. Martedì, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e temperature attorno ai 14,8°C. Mercoledì, il cielo sarà nuovamente coperto, mentre Giovedì si prevede un cielo sereno con temperature intorno ai 13°C.

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 12,6°C, con una temperatura percepita di 11,6°C. La velocità del vento sarà di circa 10,3 km/h proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 10,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 64% e la pressione atmosferica sarà di 1028 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a 19,1°C alle 12:00. La temperatura percepita sarà di 18,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare con velocità variabile tra 2,7 km/h e 11,2 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 49%. La pressione atmosferica scenderà leggermente a 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà stabile con cielo sereno e temperature che varieranno tra 17,9°C e 19,2°C. La temperatura percepita sarà compresa tra 17,4°C e 18,5°C. La velocità del vento si attesterà tra 2,9 km/h e 6,7 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà leggermente fino al 62%.

La sera porterà un leggero cambiamento, con il cielo che inizierà a mostrare poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15°C e la temperatura percepita sarà di 14,6°C. La velocità del vento aumenterà a 13,2 km/h con raffiche fino a 15,9 km/h. L’umidità salirà fino al 78% e la pressione atmosferica si attesterà a 1022 hPa.

Martedì 26 Novembre

Nella notte di Martedì 26 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 34%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,8°C, con una temperatura percepita di 14,5°C. La velocità del vento sarà di 15,6 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 20,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, e la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse e le temperature varieranno tra 14,6°C e 19°C. La temperatura percepita sarà di 18,8°C. La brezza vivace soffierà con velocità che raggiungerà i 20,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuovamente nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 17,9°C. La temperatura percepita sarà di 17,8°C. La velocità del vento si attesterà tra 11,3 km/h e 20,1 km/h, mantenendo una brezza vivace. L’umidità aumenterà fino all’80%.

La sera porterà un cielo coperto con una copertura nuvolosa dell’88%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16,3°C e la temperatura percepita sarà di 16,2°C. La velocità del vento sarà di 6,2 km/h con raffiche fino a 6,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’85% e la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Mercoledì 27 Novembre

Nella notte di Mercoledì 27 Novembre, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 46%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,5°C, con una temperatura percepita di 14°C. La velocità del vento sarà di 8,6 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 9,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, e la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con temperature che varieranno tra 13,9°C e 16,8°C. La temperatura percepita sarà di 16,1°C. La brezza leggera continuerà a soffiare con velocità variabile tra 3,2 km/h e 9,4 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 60%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature che scenderanno fino a 16,4°C. La temperatura percepita sarà di 15,7°C. La velocità del vento si attesterà tra 9,8 km/h e 11,3 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà leggermente fino al 61%.

La sera porterà un cielo sereno con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. La temperatura percepita sarà di 13,3°C. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h con raffiche fino a 8,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71% e la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una temperatura percepita di 12,4°C. La velocità del vento sarà di 2,3 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 7,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 77% e la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a 16,6°C alle 11:00. La temperatura percepita sarà di 15,9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare con velocità variabile tra 4,4 km/h e 7,9 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 63%.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà stabile con cielo sereno e temperature che varieranno tra 15,9°C e 16,6°C. La temperatura percepita sarà compresa tra 15,3°C e 15,9°C. La velocità del vento si attesterà tra 5,7 km/h e 7,9 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà leggermente fino al 67%.

La sera porterà un cielo sereno con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 13,8°C. La temperatura percepita sarà di 13,1°C. La velocità del vento sarà di 5 km/h con raffiche fino a 8,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 73% e la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e temperato, con temperature che varieranno tra i 12°C e i 19°C. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, con una leggera presenza di nuvole nei giorni successivi. Si consiglia di approfittare di queste giornate per godere del bel tempo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.