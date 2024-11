Previsioni Meteo Potenza: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Potenza si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa e una temperatura che si manterrà su valori piuttosto freschi. La pioggia sarà presente già dalla mattina, con un incremento dell’intensità nel pomeriggio. La situazione sarà accompagnata da venti leggeri provenienti da est, che contribuiranno a mantenere un clima umido.

Durante la notte, Potenza registrerà un cielo coperto con nubi sparse. La temperatura si attesterà intorno ai 5,5°C, con una temperatura percepita di 4,3°C. La velocità del vento sarà di circa 6 km/h, rendendo la brezza leggera. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 7,3°C alle 08:00. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia che aumenterà, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 11:00. In questo frangente, la temperatura percepita sarà di 6,2°C e l’umidità si attesterà attorno al 73%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo si farà più critica, con piogge moderate che si intensificheranno. Alle 12:00, si prevede una temperatura di 6,8°C e una pioggia moderata con un accumulo di 1,61 mm. Le precipitazioni continueranno a essere significative fino alle 17:00, con una temperatura che si manterrà intorno ai 7°C e un’umidità che raggiungerà il 96%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 7,5°C. Le piogge continueranno a essere presenti, con accumuli di pioggia leggera che si protrarranno fino a tarda notte. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori intorno ai 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Potenza indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da mercoledì, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, per martedì, è consigliabile prepararsi a una giornata umida e piovosa, con temperature fresche e un cielo prevalentemente coperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +5.3° perc. +3.8° Assenti 6.7 E max 6.3 Levante 93 % 1021 hPa 4 cielo coperto +4.5° perc. +2.8° Assenti 7.1 E max 6.8 Levante 89 % 1021 hPa 7 cielo coperto +6.1° perc. +4.3° prob. 12 % 8.4 E max 12.4 Levante 77 % 1021 hPa 10 cielo coperto +7.7° perc. +6° prob. 17 % 9.5 E max 17.6 Levante 67 % 1021 hPa 13 pioggia moderata +6.8° perc. +5.7° 1.39 mm 6.3 ENE max 11.3 Grecale 91 % 1020 hPa 16 pioggia leggera +7° perc. +5.8° 0.3 mm 6.7 ENE max 15.1 Grecale 95 % 1020 hPa 19 pioggia leggera +7.3° perc. +6.1° 0.24 mm 7 ENE max 18 Grecale 97 % 1020 hPa 22 pioggia leggera +7.5° perc. +6.4° 0.57 mm 6.7 ENE max 15.2 Grecale 98 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.