Previsioni Meteo Potenza: il bollettino per domani martedì 26 novembre

Martedì 26 Novembre a Potenza si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 5,6°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che accompagneranno le ore del giorno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 13,6°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà fresco, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 11,1°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si aggireranno intorno ai 7,6°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà costante. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, rendendo la giornata complessivamente tranquilla dal punto di vista meteorologico.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura di 5,8°C e un’umidità che si attesterà attorno all’86%. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest garantirà un clima piacevole. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che saliranno fino a 9,8°C alle ore 8:00. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare la giornata, mantenendo le temperature comprese tra i 11,3°C e i 13,6°C fino a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 11,1°C alle ore 15:00, mentre la copertura nuvolosa si manterrà attorno al 30%. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 7,6°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 96% entro le ore serali, rendendo l’aria più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Potenza indicano una giornata caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 5,6°C della notte e i 13,6°C della mattina. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge sporadiche, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare il clima invernale che si avvicina.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5.7° perc. +4.1° Assenti 7.6 SO max 7 Libeccio 86 % 1026 hPa 4 cielo sereno +5.7° perc. +3.9° Assenti 8.1 SO max 7.3 Libeccio 89 % 1025 hPa 7 nubi sparse +8° perc. +6.7° Assenti 8.1 SO max 9.1 Libeccio 89 % 1025 hPa 10 nubi sparse +13° perc. +12.2° Assenti 8 OSO max 10 Libeccio 73 % 1023 hPa 13 nubi sparse +13.5° perc. +12.7° Assenti 8 OSO max 9.1 Libeccio 70 % 1022 hPa 16 poche nuvole +9.1° perc. +8.2° Assenti 6.9 OSO max 6.4 Libeccio 91 % 1023 hPa 19 nubi sparse +7.8° perc. +7.1° Assenti 5.6 OSO max 5.2 Libeccio 96 % 1024 hPa 22 nubi sparse +7.7° perc. +6.8° Assenti 6 SO max 5.8 Libeccio 95 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:31

