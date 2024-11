Previsioni Meteo Potenza: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Potenza si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 18,4°C intorno a mezzogiorno. La previsione del tempo indica anche una leggera attività del vento, che si presenterà con intensità variabile, ma senza particolari raffiche.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con nubi sparse che si faranno più presenti man mano che ci si avvicina al mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai +8°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 78%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un riscaldamento graduale. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +11,2°C alle 07:00 e i +15,6°C entro le 09:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,2 km/h e 3 km/h, con direzione prevalentemente da Nord Est. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 37% entro le 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che toccheranno il picco massimo di +18,4°C intorno a mezzogiorno. Le condizioni di meteo favorevoli permetteranno di godere di un pomeriggio piacevole, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità si stabilizzerà attorno al 30%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai +9°C entro le 20:00. La nuvolosità aumenterà progressivamente, con il cielo che diventerà coperto verso la fine della giornata. L’umidità si attesterà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Potenza indicano una giornata di Martedì 5 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cielo sereno fino al pomeriggio. Tuttavia, si prevede un cambiamento nel corso della sera, con un aumento della nuvolosità che potrebbe preludere a condizioni più variabili nei giorni successivi. Le temperature tenderanno a mantenersi miti, ma è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti riguardo a possibili cambiamenti meteorologici nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8° perc. +8° Assenti 0.6 NO max 2.8 Maestrale 74 % 1025 hPa 4 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° Assenti 1.1 SSO max 3 Libeccio 65 % 1025 hPa 7 cielo sereno +11.2° perc. +9.6° Assenti 1.2 SE max 2.1 Scirocco 48 % 1025 hPa 10 cielo sereno +17° perc. +15.6° Assenti 3.6 ENE max 2.5 Grecale 33 % 1024 hPa 13 cielo sereno +18.3° perc. +17° Assenti 7.2 NE max 5.1 Grecale 31 % 1023 hPa 16 cielo sereno +12.1° perc. +10.8° Assenti 5.5 ENE max 5.4 Grecale 55 % 1024 hPa 19 nubi sparse +10° perc. +10° Assenti 2.7 SE max 3.6 Scirocco 65 % 1025 hPa 22 nubi sparse +9.3° perc. +9.3° Assenti 2.3 SE max 3.4 Scirocco 68 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:45

