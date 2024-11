Previsioni Meteo Potenza: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Potenza indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una massima che non supererà i 11,9°C e una minima attorno ai 7,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo prevalentemente coperto e piogge intermittenti che si alterneranno a momenti di leggera tregua.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia moderata e una temperatura che si attesterà intorno ai 7,5°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 9,6 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 96%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il meteo non subirà sostanziali cambiamenti. Si continuerà a registrare pioggia leggera con temperature che si alzeranno lentamente fino a raggiungere i 11,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa resterà al 100%, e il vento si manterrà debole, con velocità intorno ai 4,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 72%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 11,1°C. La pioggia sarà assente, ma ci sarà una probabilità di pioggia leggera nel tardo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 5,3 km/h, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 85%.

La sera porterà un ritorno delle piogge, con pioggia leggera prevista e temperature che si stabilizzeranno intorno agli 8,5°C. Il vento continuerà a essere debole, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 95%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1017 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Potenza nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità continuino, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso e le piogge potrebbero persistere, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare il clima fresco e umido.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +7.6° perc. +6.6° 3.36 mm 6.4 N max 8 Tramontana 97 % 1017 hPa 4 pioggia leggera +7.4° perc. +6.5° 0.67 mm 6.1 NNE max 9.7 Grecale 96 % 1017 hPa 7 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° prob. 36 % 4.8 N max 6.8 Tramontana 94 % 1018 hPa 10 cielo coperto +10.6° perc. +9.8° prob. 21 % 2.4 NNO max 3.7 Maestrale 79 % 1017 hPa 13 cielo coperto +11.7° perc. +10.8° Assenti 5.1 N max 8.8 Tramontana 73 % 1016 hPa 16 cielo coperto +9° perc. +9° prob. 16 % 3.3 NNE max 5.5 Grecale 91 % 1017 hPa 19 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° prob. 22 % 3.5 E max 5.8 Levante 95 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +8.3° perc. +8.3° 0.78 mm 3 N max 8.4 Tramontana 96 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.