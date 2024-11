Previsioni Meteo Potenza: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Potenza indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere, specialmente nelle prime ore del giorno. La temperatura si manterrà su valori freschi, oscillando tra i 6,8°C e i 8,9°C, con una percezione termica leggermente inferiore. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da est, con una velocità che non supererà i 7,6 km/h.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,1°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con piogge leggere che si registreranno a partire dalle 03:00. Le precipitazioni saranno contenute, con valori che non supereranno i 0,7 mm.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentarsi nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 6,8°C e i 8°C. Le piogge leggere persisteranno, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 60%. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, rendendo il cielo grigio e opaco.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con una diminuzione delle piogge. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto e la temperatura raggiungerà un massimo di 8,9°C. La probabilità di pioggia scenderà, ma non mancheranno momenti di pioviggine. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%.

La sera porterà con sé condizioni di cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno agli 8°C. I venti saranno leggeri e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità continuerà a essere elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Potenza non mostrano significativi cambiamenti. Giovedì e Venerdì si prevede un proseguimento di condizioni nuvolose, con possibilità di piogge intermittenti. Le temperature rimarranno stabili, senza variazioni significative. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento, che potrebbe arrivare solo nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.1° perc. +6° prob. 20 % 6.6 ENE max 8.7 Grecale 82 % 1022 hPa 4 pioggia leggera +6.8° perc. +5.7° 0.7 mm 6.4 ENE max 10.4 Grecale 87 % 1022 hPa 7 cielo coperto +7° perc. +5.9° prob. 48 % 6.6 ENE max 10 Grecale 88 % 1023 hPa 10 cielo coperto +7.7° perc. +6.4° prob. 60 % 7.6 ENE max 10.2 Grecale 86 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +8.4° perc. +7.4° 0.11 mm 7.3 E max 10.8 Levante 87 % 1021 hPa 16 cielo coperto +8.4° perc. +7.9° prob. 45 % 5 E max 8.5 Levante 90 % 1020 hPa 19 cielo coperto +8.1° perc. +6.8° prob. 27 % 7.5 ESE max 11.4 Scirocco 91 % 1020 hPa 22 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° prob. 36 % 3.6 E max 7.9 Levante 92 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:38

