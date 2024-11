Previsioni Meteo Potenza: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Potenza si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 6,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, ma non si registreranno precipitazioni. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, portando a un mattino più luminoso.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature saliranno, raggiungendo circa 10,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,5 km/h. L’umidità, che inizialmente sarà alta, tenderà a diminuire, favorendo un clima più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 11°C. Le condizioni di bel tempo continueranno a dominare, con un’intensità del vento che si manterrà bassa, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attestandosi attorno ai 9,7°C.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 4,9°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si stabilizzerà intorno all’84%, mantenendo un clima fresco ma non eccessivamente freddo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Potenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, si prevede un abbassamento delle temperature durante le ore notturne, quindi è consigliabile coprirsi adeguatamente. Domani e dopodomani, il bel tempo continuerà a caratterizzare la regione, rendendo piacevoli le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.4° perc. +3.9° Assenti 12.5 NNO max 25.7 Maestrale 80 % 1022 hPa 4 cielo coperto +6.1° perc. +4.6° Assenti 7.3 NO max 17.6 Maestrale 85 % 1022 hPa 7 cielo coperto +6.9° perc. +5.1° Assenti 9 NNO max 19 Maestrale 80 % 1023 hPa 10 nubi sparse +9.7° perc. +8° Assenti 11.5 NNO max 13.3 Maestrale 65 % 1022 hPa 13 cielo sereno +11° perc. +9.7° Assenti 9.7 NNO max 9.8 Maestrale 59 % 1021 hPa 16 cielo sereno +7° perc. +6° Assenti 5.9 NNO max 6 Maestrale 79 % 1021 hPa 19 cielo sereno +5.7° perc. +5.7° Assenti 4.6 OSO max 4.5 Libeccio 84 % 1021 hPa 22 cielo sereno +5.1° perc. +3.6° Assenti 6.9 SO max 6.3 Libeccio 84 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.