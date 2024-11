Previsioni Meteo Potenza: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Potenza indicano un cambiamento significativo rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, si registreranno condizioni di pioggia leggera, con una temperatura che scenderà fino a +3,6°C e una copertura nuvolosa al 100%. La situazione migliorerà nella mattina, quando il cielo si schiarirà, portando a un aumento delle temperature fino a +7,2°C intorno a mezzogiorno, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di sole. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 6,9°C, con una copertura nuvolosa che varierà, ma senza precipitazioni significative. La sera si presenterà serena, con temperature che scenderanno nuovamente fino a +1,6°C.

Durante la notte, le condizioni di pioggia leggera continueranno, con una temperatura percepita che scenderà a +0,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 20,4 km/h. La mattina porterà un netto miglioramento, con il cielo che diventerà sereno e temperature che saliranno rapidamente. A partire dalle 08:00, si registreranno +4,6°C, e il vento si calmerà, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, la temperatura massima toccherà i 7,2°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa aumenterà, ma senza portare pioggia. Le condizioni rimarranno stabili, con un’umidità che si attesterà attorno al 40%. La sera vedrà un cielo sereno e temperature in calo, con valori che scenderanno fino a +1,6°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Potenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno su valori più miti e un cielo prevalentemente sereno. Domani e dopodomani si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, con condizioni di stabilità atmosferica che favoriranno giornate soleggiate. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +3.6° perc. +0.7° 0.12 mm 11.4 N max 20.4 Tramontana 87 % 1018 hPa 4 cielo coperto +2.1° perc. +0.5° prob. 16 % 5.7 NNO max 7.1 Maestrale 74 % 1022 hPa 7 cielo sereno +2.7° perc. +2.7° Assenti 2.4 NNO max 6.7 Maestrale 63 % 1026 hPa 10 poche nuvole +6.3° perc. +4.3° Assenti 9.5 NNE max 13.2 Grecale 41 % 1028 hPa 13 cielo coperto +7.2° perc. +5.4° Assenti 9.8 NNE max 11.5 Grecale 40 % 1029 hPa 16 nubi sparse +3.6° perc. +2.1° Assenti 6.2 NE max 5.9 Grecale 57 % 1031 hPa 19 cielo sereno +2.4° perc. +2.4° Assenti 4.4 ESE max 5.3 Scirocco 66 % 1034 hPa 22 cielo sereno +1.8° perc. +0.2° Assenti 5.7 SSE max 6.2 Scirocco 70 % 1035 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:32

