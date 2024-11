Previsioni Meteo Potenza: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Potenza indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 9°C. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 16,8°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa si manterrà costante. Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, con valori che si attesteranno attorno ai 14,6°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 8,1°C.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà tra l’80% e il 67%. Le temperature percepite si manterranno stabili attorno ai 9°C, con una leggera brezza proveniente da est. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 3,5 km/h e i 4,1 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere nuvoloso, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 10,4°C alle 7:00 e i 16,8°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 71% al 38%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varierà tra i 4,6 km/h e i 8 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 14,6°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 44%, con condizioni di stabilità atmosferica. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori che raggiungeranno i 10,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 9,6°C alle 19:00 e scendendo ulteriormente fino a 8,1°C a mezzanotte. Il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 65%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Potenza nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno fresche. Sabato e Domenica potrebbero portare ulteriori variazioni, ma si prevede che le temperature rimarranno stabili, senza significativi cambiamenti. Gli amanti del clima fresco troveranno quindi soddisfazione in queste condizioni meteorologiche, mentre chi desidera un po’ di sole dovrà pazientare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +8.7° perc. +8.7° Assenti 3.7 ESE max 4.1 Scirocco 90 % 1028 hPa 4 nubi sparse +8.1° perc. +8.1° Assenti 4 ESE max 4.4 Scirocco 88 % 1028 hPa 7 nubi sparse +10.4° perc. +9.5° Assenti 4.6 ESE max 5.9 Scirocco 75 % 1028 hPa 10 nubi sparse +15.5° perc. +14.4° Assenti 6.8 E max 6.2 Levante 48 % 1027 hPa 13 nubi sparse +16.8° perc. +15.6° Assenti 8 ENE max 6 Grecale 44 % 1026 hPa 16 nubi sparse +11.5° perc. +10.5° Assenti 6.3 ENE max 6.2 Grecale 67 % 1027 hPa 19 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° Assenti 3.6 ENE max 4.2 Grecale 81 % 1028 hPa 22 nubi sparse +8.4° perc. +8.4° Assenti 2.3 ENE max 3.6 Grecale 87 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:42

