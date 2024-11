Previsioni Meteo Pozzuoli: il bollettino per il weekend 22 – 24 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, si registrerà pioggia leggera con temperature intorno a +17,9°C e un vento sostenuto da Ovest-Sud Ovest a 40,2 km/h. La copertura nuvolosa sarà del 57% e l’umidità alta, attorno al 79%. In mattinata, le condizioni non miglioreranno, con pioggia fino alle 11:00 e temperature tra +18°C e +17,3°C. Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento con cielo coperto e temperature in calo a +16,9°C. Sabato e Domenica saranno caratterizzati da cielo sereno e temperature miti, con valori che toccheranno i +14,1°C nel pomeriggio di Domenica.

Venerdì 22 Novembre

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, Pozzuoli sarà caratterizzata da pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno a +17,9°C con una percezione termica di +17,8°C. La velocità del vento raggiungerà i 40,2 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno toccare i 52,3 km/h. La copertura nuvolosa sarà del 57% e l’umidità si manterrà alta, attorno al 79%. La pressione atmosferica sarà di 1004 hPa.

Proseguendo nella mattina, le condizioni meteo non miglioreranno significativamente, con pioggia leggera prevista fino alle 11:00. Le temperature varieranno tra +18°C e +17,3°C, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 40 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’81%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1002 hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, ci sarà un miglioramento con cielo coperto e successivamente nubi sparse. Le temperature scenderanno a +16,9°C e la velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con punte di 48 km/h. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 61%.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno fino a +15,3°C e la velocità del vento si ridurrà a 31,9 km/h. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo 1012 hPa, mentre l’umidità scenderà al 44%.

Sabato 23 Novembre

La notte di Sabato 23 Novembre si presenterà con cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai +12,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori di 18,9 km/h provenienti da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà minima, attestandosi al 7%, e l’umidità si manterrà al 58%. La pressione atmosferica salirà a 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che varieranno tra +11,4°C e +12,8°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 16,9 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 37%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che toccheranno i +13,8°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 9 km/h, e la copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 5%. L’umidità si manterrà al 26%.

La sera di Sabato sarà caratterizzata da un cielo sereno, con temperature che scenderanno a +12,2°C. La velocità del vento rimarrà leggera, intorno ai 8 km/h, e l’umidità si attesterà al 36%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1033 hPa.

Domenica 24 Novembre

Nella notte di Domenica 24 Novembre, Pozzuoli avrà un cielo sereno con temperature che si aggireranno intorno ai +11,6°C. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 6,4 km/h, e la copertura nuvolosa sarà minima, al 1%. L’umidità si manterrà al 39% e la pressione atmosferica salirà a 1034 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che varieranno tra +11,6°C e +12,5°C. La velocità del vento continuerà a essere leggera, intorno ai 7,1 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si stabilizzerà attorno al 41%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con cielo sereno e temperature che toccheranno i +14,1°C. La velocità del vento sarà sempre leggera, attorno ai 4,1 km/h, e l’umidità si attesterà al 46%.

Infine, nella sera, si prevede un cielo con nubi sparse e temperature che scenderanno a +13,6°C. La velocità del vento rimarrà leggera, intorno ai 5,3 km/h, e l’umidità si manterrà al 54%.

In conclusione, il fine settimana a Pozzuoli si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da pioggia e vento, seguito da un Sabato e una Domenica all’insegna del bel tempo e temperature miti. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, specialmente durante il Sabato e la Domenica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.