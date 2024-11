Previsioni Meteo Pozzuoli: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pozzuoli di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La brezza proveniente da Nord Est garantirà un clima gradevole, con una velocità del vento che varierà tra i 12 e i 14 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 18°C intorno alle 11:00. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 44%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa. Le condizioni di sereno favoriranno un’ottima visibilità e un clima piacevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a mantenersi stabili, oscillando tra i 18°C e i 19°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo punte di 19 km/h, mantenendo comunque un’intensità di brezza. L’umidità si attesterà attorno al 40%, garantendo un comfort termico ottimale.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 15°C intorno alle 21:00. La brezza vivace continuerà a soffiare da Nord Est, con velocità che potranno arrivare fino a 22 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi attorno al 55%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pozzuoli di Lunedì 11 Novembre si presenteranno favorevoli, con un clima mite e sereno per gran parte della giornata. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature simili e una stabilità atmosferica che potrebbe proseguire. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteo, mentre è consigliabile rimanere aggiornati per eventuali cambiamenti nel corso della settimana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Pozzuoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.4° perc. +15.7° Assenti 13.9 NE max 16.8 Grecale 60 % 1019 hPa 4 cielo sereno +15.5° perc. +14.7° Assenti 14.5 NE max 17.7 Grecale 63 % 1019 hPa 7 cielo sereno +15.3° perc. +14.5° Assenti 15 NE max 18.5 Grecale 63 % 1020 hPa 10 cielo sereno +17.6° perc. +16.7° Assenti 15.8 ENE max 16.7 Grecale 48 % 1020 hPa 13 cielo sereno +18.8° perc. +17.8° Assenti 10.9 ENE max 13.1 Grecale 40 % 1019 hPa 16 cielo sereno +18.2° perc. +17.2° Assenti 14.2 NE max 16.7 Grecale 42 % 1019 hPa 19 nubi sparse +16.4° perc. +15.5° Assenti 22 NE max 24.1 Grecale 51 % 1019 hPa 22 poche nuvole +15.2° perc. +14.2° Assenti 19.3 NE max 23.9 Grecale 57 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:46

