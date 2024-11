Previsioni Meteo Pozzuoli: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Pozzuoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e un aumento della copertura nuvolosa. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nella mattina, accompagnate da venti sostenuti provenienti da ovest. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,5°C e i 19,3°C.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 19%. La temperatura si attesterà intorno ai 18,1°C, mentre la velocità del vento sarà di circa 27,3 km/h. Con l’avanzare della mattina, le piogge continueranno a cadere, con una leggera intensificazione. La temperatura percepita rimarrà simile, ma la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 52% entro le 11:00. I venti si faranno più forti, con raffiche che potranno superare i 55 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno la persistenza delle piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 65%. Le temperature si manterranno stabili, con valori che varieranno tra i 19,2°C e i 19,3°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 76 km/h. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a manifestarsi, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0,21 mm.

Nella sera, la situazione meteo si stabilizzerà leggermente, ma le nubi rimarranno prevalenti. Le temperature scenderanno leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 98%. I venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 53 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Pozzuoli nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di instabilità, con possibilità di piogge e venti sostenuti. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento delle condizioni, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione meteorologica potrebbe variare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.1° perc. +17.8° prob. 36 % 28.6 O max 38.4 Ponente 70 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +17.9° perc. +17.6° 0.36 mm 28.6 OSO max 42.4 Libeccio 72 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +18.3° perc. +18.3° 0.6 mm 36.3 OSO max 47.2 Libeccio 79 % 1008 hPa 10 pioggia leggera +18.9° perc. +18.8° 0.49 mm 40.6 OSO max 52.4 Libeccio 77 % 1007 hPa 13 pioggia leggera +19.3° perc. +19.3° 0.27 mm 41.7 OSO max 57.2 Libeccio 74 % 1004 hPa 16 pioggia leggera +19.2° perc. +19.1° 0.23 mm 49.2 OSO max 75.7 Libeccio 71 % 1003 hPa 19 cielo coperto +18.1° perc. +17.8° Assenti 52.7 O max 77 Ponente 70 % 1004 hPa 22 pioggia leggera +18° perc. +17.6° 0.12 mm 56.4 O max 72 Ponente 68 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:40

