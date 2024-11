Previsioni Meteo Prato: tutti i dettagli per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’1% e temperature intorno ai 6,1°C. La mattina vedrà un aumento della nuvolosità fino all’81%, con temperature che saliranno fino a 10,8°C. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, raggiungendo un picco di 15°C. Sabato 16 Novembre inizierà con cielo sereno e temperature di 7,1°C, mentre nel pomeriggio si prevede una leggera nuvolosità e un abbassamento a 12,2°C. Domenica 17 Novembre porterà piogge leggere, con temperature intorno ai 10,6°C e umidità elevata.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari all’1%. Le temperature si attesteranno intorno ai 6,1°C, con una temperatura percepita di 4,4°C. La velocità del vento sarà di 7,9 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 13,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno fino alle 08:00, quando si passerà a nubi sparse con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’81%. Le temperature saliranno gradualmente, partendo da 5,5°C alle 06:00 fino a toccare i 10,8°C alle 09:00. La temperatura percepita varierà da 4°C a 9,3°C. La velocità del vento si manterrà leggera, oscillando tra i 5,5 km/h e i 6,1 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con condizioni di cielo sereno a partire dalle 13:00. Le temperature raggiungeranno il picco di 15°C alle 13:00, per poi scendere a 12,5°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 9%. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori compresi tra 6,4 km/h e 8 km/h.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole. Le temperature si attesteranno tra i 8,2°C alle 19:00 e i 7,3°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà costante, con valori intorno ai 7,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si preannuncia serena, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 7%. Le temperature si attesteranno intorno ai 7,1°C, con una temperatura percepita di 6°C. La velocità del vento sarà di 6,7 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche fino a 8,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno fino alle 12:00, quando la temperatura salirà fino a 14,8°C. La temperatura percepita varierà da 5,4°C a 13,4°C. La velocità del vento sarà molto leggera, oscillando tra 1,2 km/h e 3,3 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 6%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 13:00. Le temperature scenderanno a 12,2°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà leggera, con valori compresi tra 2,9 km/h e 4,5 km/h.

Nella sera, il cielo si presenterà nuovamente sereno. Le temperature si attesteranno tra i 8,6°C e i 7,8°C. La velocità del vento sarà molto leggera, con valori intorno ai 0,6 km/h.

Domenica 17 Novembre

La notte di Domenica 17 Novembre inizierà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 21%. Le temperature si attesteranno intorno agli 8,6°C, con una temperatura percepita di 8,6°C. La velocità del vento sarà molto leggera, attorno a 0,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Le temperature si manterranno tra 9,2°C e 9,6°C. La velocità del vento rimarrà molto leggera, con valori intorno a 1,1 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, attorno all’1%.

Nel pomeriggio, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 10,6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 2,5 km/h. Le precipitazioni saranno costanti, con valori di pioviggine che varieranno tra 0,25 mm e 0,58 mm.

Infine, nella sera, continuerà la pioggia leggera con temperature che si manterranno intorno agli 11,3°C. La velocità del vento sarà di circa 2,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 97%.

In conclusione, il fine settimana a Prato si caratterizzerà per un Venerdì e Sabato prevalentemente sereni e temperati, mentre Domenica porterà con sé un cambiamento significativo con l’arrivo di piogge leggere. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare del bel tempo nei primi due giorni, mentre sarà consigliabile portare un ombrello per la Domenica.

