Previsioni Meteo Putignano: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

Le previsioni meteo per Putignano di Lunedì 4 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nella mattina ci sarà una predominanza di nubi sparse. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento temporaneo con momenti di cielo sereno, per poi tornare a condizioni nuvolose nella sera. Le temperature si attesteranno tra i 12,6°C e i 16,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il meteo sarà caratterizzato da poche nuvole e nubi sparse. Le temperature si aggireranno intorno ai 13,4°C, con una leggera diminuzione fino a 12,2°C verso l’alba. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 13,4 km/h e i 14,5 km/h, proveniente principalmente da Nord-Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a presentarsi nuvoloso, con temperature che varieranno da 12,2°C a 16,9°C. La brezza si farà sentire con intensità variabile, raggiungendo punte di 17,5 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà sopra il 60%, favorendo una sensazione di freschezza. La pressione atmosferica si manterrà stabile, intorno ai 1023 hPa.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, ci sarà un miglioramento temporaneo con momenti di cielo sereno, specialmente intorno alle 13:00. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 16,9°C alle 12:00, per poi scendere a 14,1°C alle 16:00. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle della mattina, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno al 79%.

Nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo tornerà a essere nuvoloso, con temperature che si attesteranno tra 13,5°C e 12,6°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 28,2 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Putignano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e condizioni nuvolose. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del clima fresco e delle atmosfere autunnali troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze di Putignano.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.6° perc. +12.2° Assenti 14.7 NO max 25.7 Maestrale 87 % 1024 hPa 5 nubi sparse +12.2° perc. +11.8° Assenti 13.7 NO max 25.3 Maestrale 90 % 1024 hPa 8 nubi sparse +14.8° perc. +14.3° Assenti 15.7 NNO max 20.5 Maestrale 75 % 1025 hPa 11 nubi sparse +16.8° perc. +16.2° Assenti 16.7 NNO max 18.5 Maestrale 62 % 1024 hPa 14 nubi sparse +16.2° perc. +15.6° Assenti 18.3 N max 20.6 Tramontana 66 % 1023 hPa 17 nubi sparse +13.8° perc. +13.3° Assenti 16.6 NNO max 27.8 Maestrale 81 % 1024 hPa 20 nubi sparse +13° perc. +12.6° Assenti 14.4 NNO max 26.2 Maestrale 86 % 1024 hPa 23 nubi sparse +12.6° perc. +12.2° Assenti 12.5 NNO max 21 Maestrale 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:41

