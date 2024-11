Previsioni Meteo Putignano: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Putignano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un inizio di giornata che presenterà nubi sparse e una progressiva schiarita nel corso delle ore. Le temperature si attesteranno tra i 12°C e i 17°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,8 km/h.

Nella notte, le temperature scenderanno gradualmente, partendo da un valore di 12,4°C a mezzanotte, per arrivare a circa 11,9°C verso le 23:00. La copertura nuvolosa sarà inizialmente ridotta, con poche nuvole che lasceranno spazio a nubi sparse. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 16,9°C intorno alle 11:00. Le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con poche nuvole e una copertura nuvolosa che non supererà il 22%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 8,4 km/h e i 10,5 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà particolarmente gradevole, con un cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 17,2°C alle 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, scendendo al 4%. La velocità del vento si manterrà leggera, favorendo una sensazione di benessere all’aperto.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. Le condizioni meteo rimarranno serene, con nubi sparse che non influenzeranno significativamente la visibilità. L’umidità si manterrà attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi.

In conclusione, le previsioni meteo per Putignano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Si prevede che il clima rimarrà favorevole anche per le attività all’aperto, rendendo i prossimi giorni ideali per godere delle bellezze del territorio.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.7° perc. +11.2° Assenti 11.4 NO max 18.3 Maestrale 87 % 1024 hPa 5 nubi sparse +11° perc. +10.4° Assenti 8.8 NO max 12.6 Maestrale 88 % 1024 hPa 8 nubi sparse +14.5° perc. +14.1° Assenti 11.6 NNO max 14.8 Maestrale 77 % 1025 hPa 11 poche nuvole +16.9° perc. +16.3° Assenti 10.5 N max 8.3 Tramontana 61 % 1025 hPa 14 cielo sereno +16.7° perc. +16° Assenti 9.4 NNE max 6.1 Grecale 61 % 1024 hPa 17 cielo sereno +13.1° perc. +12.6° Assenti 5.2 NE max 5.9 Grecale 83 % 1025 hPa 20 poche nuvole +12.3° perc. +11.8° Assenti 1 NO max 2.6 Maestrale 83 % 1025 hPa 23 nubi sparse +11.9° perc. +11.3° Assenti 4.2 NO max 5 Maestrale 82 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:39

