Previsioni Meteo Putignano: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Putignano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile e temperato. Durante la notte, si registreranno temperature attorno ai 10°C, con una leggera copertura nuvolosa che non porterà a precipitazioni. La mattina si presenterà con cieli poco nuvolosi e temperature in aumento, raggiungendo i 15°C intorno a metà mattinata. Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, ma senza variazioni significative nelle condizioni generali.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 10,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 16%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a 6 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’81%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1023 hPa.

Nella mattina, a partire dalle 6:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 15°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 15%, con venti leggeri da Ovest. L’umidità scenderà leggermente, mantenendosi attorno al 60%.

Il pomeriggio continuerà a mostrare cieli poco nuvolosi, con temperature che raggiungeranno i 16,1°C alle 12:00 e si stabilizzeranno attorno ai 15°C nel tardo pomeriggio. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 10 km/h da Sud. L’umidità si manterrà tra il 61% e il 79%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 10,8°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno all’14%, e i venti continueranno a soffiare da Sud-Ovest a una velocità di circa 9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Putignano nei prossimi giorni indicano un clima stabile e temperato, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono precipitazioni significative, e le condizioni meteo rimarranno favorevoli per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione a eventuali variazioni nel clima, poiché le condizioni possono cambiare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Putignano

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +10° perc. +10° Assenti 4.8 NNO max 6.2 Maestrale 82 % 1023 hPa 5 nubi sparse +9.5° perc. +9.5° Assenti 1.3 O max 3.6 Ponente 83 % 1023 hPa 8 poche nuvole +12.8° perc. +12° Assenti 1 O max 2.6 Ponente 72 % 1024 hPa 11 poche nuvole +15.6° perc. +14.9° Assenti 0.5 NNO max 4.6 Maestrale 62 % 1023 hPa 14 poche nuvole +15.6° perc. +14.8° Assenti 3.8 SE max 5.6 Scirocco 63 % 1022 hPa 17 poche nuvole +11.8° perc. +11.1° Assenti 8.2 SSE max 10.5 Scirocco 81 % 1024 hPa 20 poche nuvole +11.2° perc. +10.5° Assenti 9.7 SSO max 14 Libeccio 84 % 1024 hPa 23 poche nuvole +10.8° perc. +10.2° Assenti 9.4 SSO max 13.1 Libeccio 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:24

