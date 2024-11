Previsioni Meteo Putignano: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Putignano si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 90%, e il vento soffierà da Nord a una velocità di circa 5,9 km/h. Con l’avanzare delle ore, le temperature tenderanno a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 11°C.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che accompagneranno la giornata. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 16,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, arrivando a circa 15,4 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale. L’umidità si attesterà attorno al 61%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente umido.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 60%, e il vento continuerà a soffiare da Nord, con raffiche che potranno toccare i 17,5 km/h. Non sono previste precipitazioni, il che permetterà di godere di un pomeriggio all’aperto, seppur con un cielo non completamente sereno.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12,6°C. Il cielo sarà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 28 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno all’86%, contribuendo a un clima piuttosto fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Putignano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori freschi e una predominanza di nuvole. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti. Domani, si assisterà a condizioni simili, mentre dopodomani potrebbe esserci un lieve miglioramento, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Putignano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.5° perc. +10.8° Assenti 6 N max 7.3 Tramontana 80 % 1026 hPa 5 nubi sparse +11.1° perc. +10.5° Assenti 8.5 NNO max 11 Maestrale 83 % 1025 hPa 8 nubi sparse +14.5° perc. +13.9° Assenti 12.9 NNO max 16.9 Maestrale 71 % 1025 hPa 11 nubi sparse +16.6° perc. +15.9° Assenti 14.6 N max 13.1 Tramontana 61 % 1024 hPa 14 nubi sparse +15.6° perc. +15° Assenti 15.2 N max 15.3 Tramontana 67 % 1023 hPa 17 nubi sparse +12.9° perc. +12.4° Assenti 12.1 NNO max 20.4 Maestrale 85 % 1023 hPa 20 cielo coperto +12.7° perc. +12.3° Assenti 13.3 NNO max 23.9 Maestrale 86 % 1023 hPa 23 cielo coperto +12.5° perc. +12.1° Assenti 14.4 NNO max 28 Maestrale 86 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:36

