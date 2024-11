Previsioni Meteo Putignano: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Putignano indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. Durante la notte, le temperature scenderanno fino a +11°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente. La mattina porterà un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i +17°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza proveniente da nord-est. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, mantenendosi comunque sopra i +15°C. La sera si presenterà con condizioni simili a quelle del pomeriggio, con temperature che si attesteranno intorno ai +12°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si osserveranno poche nuvole, con una temperatura di +12°C e un’umidità intorno all’80%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3,5 km/h. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 63% intorno alle 04:00. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 10°C.

La mattina di Venerdì si presenterà con nubi sparse e temperature che inizieranno a risalire. Alle 08:00, la temperatura sarà di +14,7°C, con un’umidità che scenderà al 62%. La brezza leggera continuerà a soffiare da nord-est, rendendo l’aria fresca ma gradevole. Intorno alle 12:00, si raggiungerà il picco di temperatura di +17,5°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 27%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare nuovamente, passando da +17°C a +15°C entro le 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà stabile, con valori attorno al 49%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così il clima asciutto.

La sera di Venerdì porterà temperature che si attesteranno intorno ai +12°C, con un’umidità che salirà fino all’82%. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 70%, con venti leggeri che continueranno a soffiare da nord-ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Putignano nei prossimi giorni indicano un clima fresco e variabile, con temperature che si manterranno sotto i 20°C. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, con la possibilità di un aumento della copertura nuvolosa. Gli amanti del clima fresco troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre chi cerca temperature più miti dovrà attendere ulteriori sviluppi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Putignano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11.6° perc. +10.9° Assenti 1.3 NNE max 3.2 Grecale 81 % 1027 hPa 5 nubi sparse +11.1° perc. +10.4° Assenti 1.3 N max 3.6 Tramontana 80 % 1027 hPa 8 nubi sparse +14.7° perc. +13.9° Assenti 1.8 NE max 3 Grecale 62 % 1028 hPa 11 nubi sparse +17.2° perc. +16.3° Assenti 6 NE max 5.5 Grecale 50 % 1027 hPa 14 nubi sparse +16.8° perc. +15.9° Assenti 9.8 NE max 6.9 Grecale 54 % 1027 hPa 17 nubi sparse +13° perc. +12.4° Assenti 7.9 NE max 10 Grecale 76 % 1027 hPa 20 nubi sparse +12.3° perc. +11.7° Assenti 6 N max 6.9 Tramontana 79 % 1028 hPa 23 nubi sparse +11.9° perc. +11.3° Assenti 8.8 NNO max 11.5 Maestrale 82 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:37

