Previsioni Meteo Putignano: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Putignano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +10,9°C e +13,4°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% durante le ore centrali della giornata. I venti, provenienti principalmente da Nord-Est, si presenteranno con intensità moderata, contribuendo a un clima fresco e umido.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +11°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai +9,8°C. La velocità del vento sarà di circa 13,4 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 22,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1021 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +13,4°C entro le ore centrali. La temperatura percepita si manterrà attorno ai +12,4°C. Anche in questa fascia oraria, i venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra 12,6 km/h e 15,3 km/h. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 61% e il 67%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno leggermente, con valori che si attesteranno tra +11,4°C e +12,8°C. La temperatura percepita sarà compresa tra +10,6°C e +11,8°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 24%. L’umidità continuerà a mantenersi alta, raggiungendo punte del 77%.

Durante la sera, il meteo non cambierà sostanzialmente. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +10,9°C e +11,5°C, con una temperatura percepita che si attesterà attorno ai 10,1°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 6,7 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 76%, e la pressione atmosferica si manterrà sui 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Putignano nei prossimi giorni non evidenzieranno cambiamenti significativi. Si prevede un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe farsi attendere ancora qualche giorno.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Putignano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.5° perc. +10.3° Assenti 13.2 NE max 22.1 Grecale 61 % 1021 hPa 5 cielo coperto +11.4° perc. +10.4° Assenti 13.5 NE max 21.7 Grecale 66 % 1021 hPa 8 cielo coperto +12° perc. +11° prob. 12 % 13.4 NNE max 18.3 Grecale 66 % 1022 hPa 11 cielo coperto +13.4° perc. +12.4° prob. 9 % 15.3 NNE max 16.5 Grecale 61 % 1022 hPa 14 cielo coperto +12.4° perc. +11.4° prob. 19 % 15.2 NNE max 16.6 Grecale 68 % 1021 hPa 17 cielo coperto +11.3° perc. +10.5° prob. 24 % 13.2 NNE max 16.9 Grecale 77 % 1020 hPa 20 cielo coperto +11.5° perc. +10.7° Assenti 10.2 NE max 14.4 Grecale 76 % 1020 hPa 23 cielo coperto +11.5° perc. +10.6° prob. 12 % 8.1 NE max 10.8 Grecale 73 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.