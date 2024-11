Previsioni Meteo Qualiano: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Qualiano di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 10,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Con l’avanzare della giornata, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere un massimo di circa 15,5°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 20 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente coperto da nubi sparse, con una temperatura di 10,6°C e una probabilità di precipitazioni del 70%. Tuttavia, nel corso delle ore successive, il cielo si schiarirà, e già dalle 01:00 si passerà a un cielo sereno, con temperature che scenderanno leggermente fino a 10,3°C. La mattina si presenterà con un cielo completamente sereno, con temperature che varieranno da 10,2°C alle 08:00 fino a 15°C alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 10 e i 20 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 44%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 15,5°C alle 14:00. Il cielo rimarrà sereno, e le condizioni di vento saranno favorevoli, con una brezza leggera che accompagnerà la giornata. L’umidità si manterrà bassa, intorno al 40%, favorendo una sensazione di benessere.

Con l’arrivo della sera, le temperature cominceranno a scendere nuovamente, portandosi intorno ai 12°C alle 20:00. Il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno, con qualche nuvola che farà la sua comparsa. La velocità del vento rimarrà moderata, e l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 54%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Qualiano indicano una giornata di Venerdì 15 Novembre all’insegna del sole e delle temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno stabili e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima piacevole e di una buona visibilità.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Qualiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.3° perc. +9.2° prob. 2 % 17.1 NE max 25.2 Grecale 69 % 1017 hPa 4 cielo sereno +10° perc. +8.9° prob. 2 % 18.8 NE max 34.5 Grecale 71 % 1017 hPa 7 cielo sereno +10.5° perc. +9.4° Assenti 15.7 NE max 24.6 Grecale 69 % 1019 hPa 10 cielo sereno +13.5° perc. +12.2° Assenti 12.3 NNE max 15.1 Grecale 51 % 1019 hPa 13 cielo sereno +15.4° perc. +14° Assenti 8.7 N max 12.9 Tramontana 42 % 1019 hPa 16 cielo sereno +14.4° perc. +13.1° Assenti 5.5 NNE max 10.9 Grecale 44 % 1019 hPa 19 cielo sereno +13° perc. +11.6° Assenti 9 NE max 11.2 Grecale 50 % 1021 hPa 22 nubi sparse +11.6° perc. +10.3° Assenti 10.9 NNE max 14.3 Grecale 56 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:42

