Previsioni Meteo Qualiano: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Qualiano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con piogge leggere che si intensificheranno nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano un calo delle temperature rispetto ai giorni precedenti, con valori che si attesteranno intorno ai 12-15°C durante le ore diurne. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a creare un’atmosfera piuttosto umida e fresca.

Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 13°C, con cielo coperto e una leggera brezza proveniente da Nord Est. La velocità del vento varierà tra i 17 e i 19 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 62-63%. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 15°C intorno a mezzogiorno. La brezza continuerà a soffiare, con velocità che potrà arrivare fino a 25 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 44-50%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno drasticamente, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno a circa 12-14°C, mentre le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere i 0.36 mm. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 64-70%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11-12°C. Le piogge continueranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0.62 mm. Il cielo rimarrà coperto e le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 75%. La brezza tesa da Nord Est continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Qualiano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Martedì 12 Novembre, si consiglia di prepararsi a una giornata piovosa e fresca, con un’attenzione particolare alle condizioni di umidità e vento.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Qualiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.2° perc. +12.2° Assenti 18.5 NE max 30 Grecale 62 % 1018 hPa 4 cielo coperto +12.6° perc. +11.6° Assenti 19.4 NE max 32.5 Grecale 63 % 1017 hPa 7 cielo coperto +13.2° perc. +12.2° prob. 1 % 19 NE max 32.4 Grecale 60 % 1017 hPa 10 cielo coperto +15.3° perc. +14° prob. 6 % 24.3 ENE max 30 Grecale 46 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +14.6° perc. +13.4° 0.23 mm 28.8 ENE max 36.3 Grecale 48 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +12.6° perc. +11.8° 0.32 mm 23.4 ENE max 38 Grecale 70 % 1016 hPa 19 cielo coperto +12.8° perc. +11.9° prob. 77 % 28.1 NE max 42.6 Grecale 69 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +11.9° perc. +11.1° 0.48 mm 23.2 NE max 36.7 Grecale 75 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.