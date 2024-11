Previsioni Meteo Qualiano: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Qualiano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente mite, con temperature che si manterranno sopra i 16°C durante le ore notturne e che raggiungeranno un massimo di circa 21°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da condizioni di cielo sereno e poche nuvole al mattino, a un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. I venti saranno leggeri, prevalentemente da nord, con intensità che non supererà i 12 km/h.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più buie. La copertura nuvolosa sarà limitata, con poche nuvole che non influenzeranno il comfort termico. L’umidità si manterrà attorno al 63%, garantendo un clima gradevole.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 20°C entro le ore centrali. Le nuvole sparse si faranno più evidenti, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 55%. I venti continueranno a soffiare leggeri, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà progressivamente più nuvoloso. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, mentre l’umidità risalirà fino al 72%. Nonostante l’aumento della nuvolosità, non si prevedono piogge, e i venti rimarranno moderati, contribuendo a mantenere un clima fresco e piacevole.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con un cielo coperto che potrebbe persistere fino a notte inoltrata. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17°C. L’umidità si attesterà attorno al 58%, e i venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata tranquilla e senza particolari disagi.

In conclusione, le previsioni meteo per Qualiano indicano una giornata di Sabato 2 Novembre caratterizzata da un clima mite e piacevole, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questo weekend per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Qualiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.1° perc. +16.5° Assenti 4.8 N max 5.7 Tramontana 63 % 1023 hPa 4 poche nuvole +16.4° perc. +15.7° Assenti 5.3 N max 5.7 Tramontana 61 % 1022 hPa 7 poche nuvole +16.8° perc. +16° Assenti 5.4 NNE max 5.7 Grecale 55 % 1023 hPa 10 nubi sparse +19.8° perc. +19° Assenti 3.6 NO max 3.2 Maestrale 46 % 1022 hPa 13 nubi sparse +21.1° perc. +20.4° Assenti 8.5 ONO max 7.8 Maestrale 44 % 1021 hPa 16 nubi sparse +19.5° perc. +18.9° Assenti 11.4 ONO max 12.6 Maestrale 54 % 1021 hPa 19 cielo coperto +18.7° perc. +18.2° Assenti 7.6 NNO max 8.3 Maestrale 59 % 1022 hPa 22 nubi sparse +17.9° perc. +17.2° Assenti 5.9 N max 6.1 Tramontana 55 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:54

