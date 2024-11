Previsioni Meteo Qualiano: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Qualiano di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 16,6°C. Con il passare delle ore, la situazione meteo si stabilizzerà, portando a un aumento delle temperature e a un cielo per lo più sereno.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che scenderà leggermente, raggiungendo i 15,2°C alle 5:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 9,1 km/h e i 10,8 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 69%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole e le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 20,2°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno a una velocità di circa 6,5 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 44%. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi attorno all’1%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C e il cielo rimarrà sereno, favorendo attività all’aperto. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 4,4 km/h e i 6,7 km/h. L’umidità si manterrà tra il 43% e il 48%, garantendo un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 17°C intorno alle 19:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la fine della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Qualiano indicano una giornata di Sabato 9 Novembre all’insegna del bel tempo e di temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con possibilità di un lieve aumento delle temperature. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima ideale per godere delle bellezze autunnali della zona.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Qualiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.2° perc. +15.6° prob. 3 % 10.4 NE max 13.9 Grecale 67 % 1025 hPa 4 poche nuvole +15.4° perc. +14.8° prob. 3 % 9.7 NE max 14.2 Grecale 69 % 1024 hPa 7 poche nuvole +15.7° perc. +15° prob. 2 % 10 NE max 13.4 Grecale 66 % 1024 hPa 10 poche nuvole +19° perc. +18.3° prob. 2 % 9.9 ENE max 12.5 Grecale 49 % 1023 hPa 13 poche nuvole +20.4° perc. +19.6° prob. 1 % 6.7 ESE max 9.5 Scirocco 43 % 1021 hPa 16 poche nuvole +19.2° perc. +18.4° prob. 1 % 2.7 SSE max 9.1 Scirocco 48 % 1021 hPa 19 poche nuvole +17.9° perc. +17.1° prob. 1 % 11.2 ENE max 19.8 Grecale 54 % 1021 hPa 22 cielo sereno +16.6° perc. +15.9° prob. 1 % 9.6 NE max 15.2 Grecale 61 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:47

