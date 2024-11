Previsioni Meteo Qualiano: tutti i dettagli per il weekend 22 – 24 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, si prevedono piogge leggere con una copertura nuvolosa del 58% e temperature intorno ai 16,9°C. Il vento soffierà a 36,3 km/h da Ovest-Sud Ovest, con raffiche fino a 51,4 km/h. La mattina, la situazione rimarrà simile, con umidità all’81% e precipitazioni di 0,16 mm. Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con temperature a 16,5°C e una probabilità di pioggia del 42%. Sabato e Domenica porteranno cieli sereni e temperature in aumento, con valori massimi di 13,9°C e umidità in calo, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Venerdì 22 Novembre

Durante la notte di Venerdì 22 Novembre, si prevedono condizioni di pioggia leggera con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 58%. La temperatura si manterrà intorno ai 16,9°C, con una temperatura percepita di 16,7°C. La velocità del vento sarà di circa 36,3 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 51,4 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno al 78%, e si registreranno precipitazioni di circa 0,25 mm.

Nella mattina, le condizioni meteo rimarranno simili, con pioggia leggera e una temperatura che si aggirerà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100%, mentre la velocità del vento si manterrà sui 34,8 km/h. L’umidità continuerà a essere alta, raggiungendo l’81%. Le precipitazioni si attesteranno attorno ai 0,16 mm.

Nel pomeriggio, ci sarà un lieve miglioramento, con un passaggio a cielo coperto e una temperatura che scenderà a 16,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, ma le precipitazioni si ridurranno, con una probabilità di 42% di pioggia. La velocità del vento varierà tra 40,6 km/h e 57,3 km/h, mantenendo un’intensità forte. L’umidità si attesterà attorno al 65%.

Infine, nella sera, si prevede un miglioramento significativo, con un passaggio a cielo sereno. La temperatura scenderà a 14,3°C e la copertura nuvolosa sarà solo del 7%. La velocità del vento diminuirà a 25,4 km/h, rendendo la serata più gradevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 50%, con una pressione atmosferica che aumenterà fino a 1009 hPa.

Sabato 23 Novembre

La notte di Sabato 23 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di circa 10,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 4%, e la velocità del vento si manterrà sui 16 km/h. L’umidità sarà al 60%, con una pressione atmosferica che si attesterà a 1015 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora sereno e temperature che saliranno fino a 12,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 4%, mentre la velocità del vento varierà tra 15,6 km/h e 16,7 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, attestandosi attorno al 36%.

Durante il pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 13,3°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 5%. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 11,3 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 27%.

Nella sera, le temperature scenderanno leggermente a 10,4°C, con un cielo ancora sereno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 0%, e la velocità del vento sarà di circa 7,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 40%, con una pressione atmosferica che aumenterà fino a 1034 hPa.

Domenica 24 Novembre

La notte di Domenica 24 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di circa 9,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno all’1%, e la velocità del vento si manterrà sui 6,7 km/h. L’umidità sarà al 42%, con una pressione atmosferica che si attesterà a 1034 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora sereno e temperature che saliranno fino a 11,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, mentre la velocità del vento varierà tra 6 km/h e 6,3 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, attestandosi attorno al 37%.

Durante il pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 13,9°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 0%. La velocità del vento sarà molto leggera, attorno ai 1,9 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 45%.

Nella sera, le temperature scenderanno leggermente a 11,8°C, con un cielo che passerà a nubi sparse. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 28%, e la velocità del vento sarà di circa 5,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 51%, con una pressione atmosferica che si manterrà attorno ai 1033 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Qualiano si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da piogge e un Sabato e Domenica all’insegna del cielo sereno e temperature più miti. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di un Sabato e una Domenica favorevoli, con condizioni meteo ideali per godere di passeggiate e momenti di relax all’aria aperta.

