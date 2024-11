Previsioni Meteo Qualiano: tutti i dettagli per il weekend 28 – 30 Novembre

MeteoWeb

Giovedì 28 Novembre si prevede pioggia leggera durante la notte, con una temperatura di circa 15,6°C e umidità attorno all’84%. La mattina continueranno le precipitazioni, ma nel pomeriggio il tempo migliorerà, portando a un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 17,9°C. Venerdì 29 Novembre, la notte sarà caratterizzata da nubi sparse e temperature intorno ai 14,8°C. Le precipitazioni aumenteranno nel pomeriggio, con pioggia moderata e temperature in calo fino a 11,1°C. Sabato 30 Novembre inizierà con nubi sparse, ma il cielo si schiarirà, portando a una giornata serena e fresca, con temperature attorno ai 12°C.

Giovedì 28 Novembre

Durante la notte di Giovedì 28 Novembre, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 44%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,6°C, mentre la temperatura percepita sarà di 15,4°C. La velocità del vento sarà di 4,9 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 6,1 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’84%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1024 hPa.

Proseguendo nella mattina, le condizioni meteo non miglioreranno significativamente, con pioggia leggera prevista fino alle 06:00. La temperatura varierà da 14,6°C a 17,9°C nel corso della mattinata, con una copertura nuvolosa che si ridurrà progressivamente. A partire dalle 08:00, si assisterà a un cielo coperto, ma con una diminuzione delle precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,1 km/h alle 09:00.

Nel pomeriggio, il tempo migliorerà notevolmente, con un cielo che diventerà sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 17,9°C alle 13:00 e si manterranno sopra i 16°C fino alle 17:00. La copertura nuvolosa scenderà al 4%, e il vento sarà moderato, con velocità comprese tra 8,3 km/h e 13 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno fino a 15°C alle 23:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori attorno ai 5,8 km/h.

Venerdì 29 Novembre

La notte di Venerdì 29 Novembre si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 40%, mentre l’umidità si attesterà attorno all’83%. La velocità del vento sarà di 6,7 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 7,7 km/h. La pressione atmosferica si manterrà a 1021 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 09:00, con temperature che varieranno da 14,1°C a 14,6°C. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi a partire dalle 10:00, con pioggia leggera prevista fino alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 2,5 km/h alle 11:00 e continuando a crescere fino a 25,3 km/h nel pomeriggio. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%.

Nel pomeriggio, si prevede un’intensificazione delle precipitazioni, con pioggia moderata attesa dalle 13:00 fino alle 18:00. Le temperature scenderanno fino a 11,1°C alle 17:00, mentre la copertura nuvolosa sarà al 100%. Il vento sarà forte, con velocità che raggiungeranno i 30,1 km/h.

La sera di Venerdì sarà caratterizzata da un cielo coperto e temperature che si attesteranno attorno ai 10,5°C. Le precipitazioni diminuiranno, ma il cielo rimarrà nuvoloso. La velocità del vento si manterrà alta, con valori attorno ai 16,2 km/h.

Sabato 30 Novembre

La notte di Sabato 30 Novembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di 10°C. La copertura nuvolosa sarà del 55% e l’umidità si attesterà attorno al 65%. La velocità del vento sarà di 15,3 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 25 km/h.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, passando a cielo sereno con temperature che varieranno da 9,8°C a 11,5°C. La copertura nuvolosa scenderà al 4% e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà sostenuta, con valori attorno ai 20 km/h.

Nel pomeriggio, il tempo rimarrà stabile, con un cielo poco nuvoloso e temperature che si attesteranno attorno ai 12°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono piogge. La velocità del vento sarà moderata, mantenendosi tra i 17 km/h e i 22 km/h.

Infine, nella sera, il cielo diventerà coperto, con temperature che scenderanno fino a 9,5°C. L’umidità si attesterà attorno al 56%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 11,4 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Qualiano si presenterà con un inizio instabile, caratterizzato da piogge e nuvole, per poi migliorare significativamente con un Sabato sereno e fresco. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di un Sabato ideale per godere di una giornata all’aria aperta, mentre Venerdì sarà più adatto per rimanere al coperto.

