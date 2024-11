Previsioni Meteo Quarrata: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Quarrata di Giovedì 21 Novembre evidenziano un giorno caratterizzato da condizioni atmosferiche variabili, con un significativo aumento delle precipitazioni nel corso della giornata. La mattina si presenterà con cieli prevalentemente sereni, mentre nel pomeriggio si assisterà a un cambiamento radicale, con l’arrivo di nuvole e piogge. Le temperature si manterranno su valori miti, ma l’umidità e il vento contribuiranno a rendere la sensazione di freddo più intensa.

Durante la notte, Quarrata avrà cieli parzialmente nuvolosi con nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 6,5°C, con una temperatura percepita leggermente più bassa, attorno ai 3,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 28 km/h da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, intorno al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1006 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, con temperature che saliranno fino a 11,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà limitata, con una percentuale di nuvole che non supererà il 21%. Il vento continuerà a soffiare da Sud, mantenendo una velocità di circa 6,8 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 48%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche cambieranno drasticamente. Il cielo diventerà completamente coperto e si prevede l’arrivo di piogge. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10,6°C, ma la sensazione di freddo aumenterà a causa dell’umidità e del vento, che potrà raggiungere intensità fresche con raffiche fino a 44,7 km/h. Le precipitazioni inizieranno come pioggia leggera e aumenteranno di intensità nel corso delle ore.

La sera porterà con sé un incremento delle precipitazioni, con piogge moderate e forti. Le temperature si manterranno intorno ai 11°C, ma la percezione del freddo sarà accentuata dal vento forte, che potrà superare i 54 km/h. L’umidità raggiungerà il 93%, rendendo l’atmosfera particolarmente umida e fredda. Le precipitazioni totali della giornata potrebbero superare i 20 mm, con picchi di pioggia forte nelle ore serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarrata nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più miti. Tuttavia, Giovedì 21 Novembre si presenterà come una giornata di transizione, caratterizzata da piogge e venti forti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di prepararsi a un clima variabile.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Quarrata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +6.4° perc. +4.6° Assenti 9 NE max 18.2 Grecale 75 % 1007 hPa 5 nubi sparse +5.8° perc. +5.8° Assenti 4.5 NE max 6 Grecale 76 % 1008 hPa 8 cielo sereno +7.4° perc. +7.4° Assenti 4.3 ENE max 6.7 Grecale 66 % 1009 hPa 11 poche nuvole +10.7° perc. +9° Assenti 5 SSE max 8.1 Scirocco 46 % 1008 hPa 14 cielo coperto +10.9° perc. +9.6° Assenti 6.5 SSO max 15.8 Libeccio 57 % 1005 hPa 17 pioggia leggera +10.1° perc. +9.1° 0.35 mm 18.9 OSO max 56.9 Libeccio 73 % 1001 hPa 20 forte pioggia +10.6° perc. +10.1° 9.23 mm 23.7 SSO max 54.1 Libeccio 92 % 998 hPa 23 pioggia moderata +14.1° perc. +13.8° 1.2 mm 36.6 SO max 80.3 Libeccio 85 % 993 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:43

