Previsioni Meteo Quarrata: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Quarrata indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, ma con un calo previsto nel pomeriggio e in serata. I venti si presenteranno forti, con raffiche significative, contribuendo a un aumento della sensazione di freddo.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature oscilleranno intorno ai 13,8°C, con una temperatura percepita di 13,4°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 55,6 km/h, creando una situazione di burrasca moderata. L’umidità si attesterà attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1003 hPa.

Nella mattina, le condizioni di pioggia leggera continueranno, mantenendo una temperatura di circa 14,4°C. La percezione del freddo sarà simile, con valori attorno ai 14,1°C. I venti si faranno sentire con intensità, raggiungendo i 36,6 km/h e raffiche fino a 67,5 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con accumuli di pioggia che si attesteranno intorno a 0,18 mm. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’84%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteorologiche, con un passaggio a cielo coperto. Le temperature scenderanno leggermente, con valori che si aggireranno attorno ai 13,9°C. La velocità del vento diminuirà, ma rimarrà comunque presente, con valori di circa 25,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, intorno all’78%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni di pioggia leggera torneranno a farsi sentire, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a raggiungere i 9,6°C. La percezione del freddo sarà accentuata, con valori percepiti di 9,6°C. I venti si presenteranno più leggeri, ma comunque presenti, con velocità di circa 4,1 km/h. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di maggiore schiarita.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarrata nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un graduale allontanamento delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni di vento forte e alle possibili variazioni di temperatura, specialmente nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Quarrata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14.3° perc. +13.9° 0.13 mm 34.8 OSO max 69.9 Libeccio 82 % 1002 hPa 5 pioggia leggera +14.3° perc. +14° 0.1 mm 35.9 OSO max 67.4 Libeccio 84 % 999 hPa 8 pioggia leggera +14.5° perc. +14.3° 0.39 mm 37.7 OSO max 66.5 Libeccio 85 % 998 hPa 11 pioggia leggera +14.8° perc. +14.4° 0.49 mm 32.2 OSO max 57 Libeccio 81 % 996 hPa 14 cielo coperto +14° perc. +13.5° prob. 25 % 16.2 SO max 29.1 Libeccio 78 % 995 hPa 17 pioggia leggera +11.8° perc. +11.3° 0.7 mm 6 ONO max 14.7 Maestrale 89 % 997 hPa 20 pioggia leggera +9.6° perc. +9.6° 0.26 mm 4.1 NNE max 6.8 Grecale 86 % 1001 hPa 23 nubi sparse +8.3° perc. +5.8° prob. 33 % 15 NE max 31.9 Grecale 76 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:44

