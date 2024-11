Previsioni Meteo Quarrata: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Quarrata di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per il periodo. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,1°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà assente, favorendo un’ottima visibilità. I venti, provenienti principalmente da Nord-Est, si presenteranno con intensità moderata, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere il cielo sereno, con temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere i 16,3°C intorno alle 11:00. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, attorno al 41%, mentre i venti si faranno sentire con una velocità di circa 15,1 km/h. Questo clima favorevole permetterà di godere di una mattinata all’aperto, ideale per attività sportive o passeggiate.

Nel pomeriggio, le temperature subiranno una leggera flessione, scendendo fino a 14,1°C alle 15:00. Tuttavia, il cielo sereno e l’assenza di precipitazioni garantiranno un’ottima esperienza all’aperto. I venti continueranno a soffiare da Nord-Est, con raffiche che potranno raggiungere i 28 km/h, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 60%.

Con l’arrivo della sera, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 9,4°C. Anche in questo frangente, il cielo sereno dominerà la scena, permettendo di godere di un bel panorama notturno. I venti si attenueranno, mantenendo una brezza leggera che contribuirà a rendere la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarrata nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Pertanto, sarà opportuno approfittare di questa stabilità meteorologica per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di un’ottima qualità dell’aria.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Quarrata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.6° perc. +8.3° Assenti 8.8 NNE max 25.2 Grecale 74 % 1022 hPa 5 cielo sereno +9° perc. +7.8° Assenti 8.5 NE max 22.9 Grecale 71 % 1022 hPa 8 cielo sereno +11.7° perc. +10.5° Assenti 8.3 NE max 23.8 Grecale 61 % 1023 hPa 11 cielo sereno +16.3° perc. +15° Assenti 15.1 NE max 23.9 Grecale 41 % 1022 hPa 14 cielo sereno +15.7° perc. +14.5° Assenti 15.8 NE max 26.9 Grecale 46 % 1021 hPa 17 cielo sereno +11.1° perc. +10° Assenti 12.3 NNE max 26.8 Grecale 67 % 1022 hPa 20 cielo sereno +9.7° perc. +8.6° Assenti 8.3 NE max 22 Grecale 69 % 1022 hPa 23 cielo sereno +8.7° perc. +7.7° Assenti 7.2 NE max 16.1 Grecale 70 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:51

