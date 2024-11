Previsioni Meteo Quarrata: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Quarrata si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà fino a +12,6°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto già dalla mattina. Le previsioni del tempo indicano che le temperature raggiungeranno un massimo di +18,4°C intorno all’ora di pranzo, mentre nel pomeriggio si assisterà a un leggero abbassamento, con valori che si attesteranno attorno ai 17,1°C.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 97%, con temperature che varieranno tra +15,9°C e +18,2°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,6 km/h e 4,3 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. L’umidità si manterrà alta, attorno al 50-70%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La velocità del vento sarà molto bassa, rendendo l’aria più calma e tranquilla. Non si prevedono precipitazioni significative, con il rischio di pioggia che rimarrà assente per tutta la giornata.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a un cielo sereno. Le temperature scenderanno nuovamente, raggiungendo circa +13°C. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa, contribuendo a un clima complessivamente tranquillo.

In conclusione, le previsioni meteo per Quarrata nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno al sole e temperature in aumento nei giorni successivi. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno soddisfazione in questa giornata, mentre chi cerca il sole dovrà attendere ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Quarrata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.6° perc. +11.8° Assenti 4.6 NNE max 5.1 Grecale 74 % 1025 hPa 5 nubi sparse +11.9° perc. +11° Assenti 4.6 NNE max 5 Grecale 71 % 1025 hPa 8 cielo coperto +14.5° perc. +13.6° Assenti 3.3 NE max 5.3 Grecale 62 % 1025 hPa 11 cielo coperto +17.7° perc. +16.8° Assenti 2.7 ESE max 3.8 Scirocco 50 % 1025 hPa 14 cielo coperto +18.2° perc. +17.4° Assenti 1.2 SE max 2.8 Scirocco 52 % 1024 hPa 17 cielo coperto +14.4° perc. +13.6° Assenti 4.4 N max 3.9 Tramontana 66 % 1024 hPa 20 poche nuvole +13.3° perc. +12.6° Assenti 4.4 NNE max 4.4 Grecale 73 % 1025 hPa 23 nubi sparse +12.9° perc. +12.2° Assenti 4.4 NNE max 4.4 Grecale 77 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.