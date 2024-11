Previsioni Meteo Quarrata: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Quarrata indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi diventeranno più dense, portando a un cielo coperto. La sera si concluderà con condizioni simili, mantenendo il cielo nuvoloso.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Quarrata registrerà poche nuvole e una temperatura di circa 11,3°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà del 16%, e l’umidità si attesterà intorno al 79%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, il cielo rimarrà sereno fino alle 02:00, quando la temperatura scenderà leggermente a 10,9°C. La mattina si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 18,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 54% alle 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con temperature che scenderanno a 17°C alle 15:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 86%, e le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 66%. La brezza si intensificherà leggermente, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 15,3 km/h. La sera porterà un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. L’umidità rimarrà alta, superando l’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarrata nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con possibilità di schiarite solo in alcune fasce orarie. Le temperature si manterranno su valori moderati, rendendo il clima piuttosto fresco. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare, specialmente nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Quarrata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.9° perc. +10.2° Assenti 6.9 NNE max 9.7 Grecale 80 % 1028 hPa 5 nubi sparse +10.6° perc. +9.8° Assenti 6.9 NNE max 9.8 Grecale 82 % 1027 hPa 8 nubi sparse +13.2° perc. +12.4° Assenti 6.2 NE max 10.1 Grecale 73 % 1028 hPa 11 nubi sparse +17.9° perc. +17.2° Assenti 6.3 NE max 9 Grecale 55 % 1027 hPa 14 cielo coperto +18.5° perc. +17.9° Assenti 8.5 NE max 11.1 Grecale 58 % 1026 hPa 17 nubi sparse +13.8° perc. +13.3° Assenti 8.8 NNE max 14.8 Grecale 78 % 1027 hPa 20 cielo coperto +12.6° perc. +12° Assenti 7.7 NNE max 12.8 Grecale 80 % 1028 hPa 23 cielo coperto +12° perc. +11.4° Assenti 7.4 NNE max 11.9 Grecale 83 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.