Previsioni Meteo Quarto: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Quarto indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 20,5°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole sarà più marcata nel pomeriggio, con una copertura che arriverà al 100%. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 13,8 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,2°C. La mattina si presenterà con poche nuvole e temperature in lieve calo, che si aggireranno attorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando da un 8% a un 50% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo una temperatura di circa 20°C. L’umidità si attesterà intorno al 46%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1026 hPa. La ventilazione sarà debole, con una velocità che non supererà i 6,5 km/h.

La sera continuerà a presentarsi con cielo coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 18,5°C. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi al 56%. Le condizioni di cielo nuvoloso persisteranno anche durante la notte, con una leggera diminuzione delle temperature.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarto nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con possibilità di schiarite intermittenti. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo il clima complessivamente gradevole. Si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Quarto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.8° perc. +16.1° Assenti 9.5 NE max 12.5 Grecale 60 % 1027 hPa 4 poche nuvole +16° perc. +15.3° Assenti 9.5 NE max 12 Grecale 66 % 1027 hPa 7 poche nuvole +16.1° perc. +15.5° prob. 1 % 11.2 NE max 13.2 Grecale 67 % 1028 hPa 10 nubi sparse +19.2° perc. +18.5° Assenti 7.5 ENE max 9 Grecale 52 % 1028 hPa 13 cielo coperto +20.5° perc. +19.8° prob. 3 % 4.4 SE max 6.5 Scirocco 46 % 1027 hPa 16 cielo coperto +19.7° perc. +19° prob. 3 % 2 S max 4.8 Ostro 49 % 1026 hPa 19 cielo coperto +19° perc. +18.3° prob. 9 % 4.6 ENE max 9 Grecale 52 % 1026 hPa 22 cielo coperto +18.2° perc. +17.6° prob. 9 % 9.5 NE max 13.6 Grecale 57 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.