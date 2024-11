Previsioni Meteo Quarto: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Quarto si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo così un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto. Le temperature si attesteranno tra i 11,9°C della notte e i 15,6°C nel pomeriggio, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Durante la notte, le temperature inizieranno a scendere, partendo da un valore di 11,9°C a mezzanotte, per arrivare a circa 11°C alle prime luci dell’alba. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 6%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 10,6 km/h, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 12,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1021 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il clima continuerà a essere favorevole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 12,2°C entro le 08:00 e i 14,1°C entro le 10:00. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti che si muoveranno da Nord Est a una velocità di circa 10 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, scendendo fino al 41% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro picco, stabilizzandosi attorno ai 15,6°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di un clima mite e piacevole. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si aggireranno tra i 4 km/h e i 7 km/h, provenienti principalmente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 40% e il 47%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 13,2°C a partire dalle 23:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di pioggia. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarto indicano una giornata di Sabato 16 Novembre all’insegna del bel tempo e delle temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Quarto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.6° perc. +10.4° Assenti 10.1 NNE max 12 Grecale 58 % 1021 hPa 4 poche nuvole +11.1° perc. +9.8° Assenti 9.9 NE max 11.3 Grecale 60 % 1022 hPa 7 cielo sereno +11.3° perc. +10° Assenti 10.9 NE max 12.8 Grecale 60 % 1023 hPa 10 cielo sereno +14.1° perc. +12.8° Assenti 7.8 NE max 8.4 Grecale 47 % 1022 hPa 13 cielo sereno +15.6° perc. +14.3° Assenti 4 ONO max 4.8 Maestrale 40 % 1021 hPa 16 cielo sereno +14.7° perc. +13.4° Assenti 6.8 ONO max 7.6 Maestrale 45 % 1021 hPa 19 cielo sereno +14° perc. +12.7° Assenti 4.6 NO max 4.4 Maestrale 48 % 1021 hPa 22 cielo sereno +13.5° perc. +12.2° Assenti 5 NO max 5.9 Maestrale 51 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:42

