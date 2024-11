Previsioni Meteo Quarto: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Quarto indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che toccheranno i 21°C nel pomeriggio. La presenza di vento leggero contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, nonostante l’aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata.

Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, intorno al 10%, e il vento si presenterà come una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 64%, garantendo un clima confortevole.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno circa il 34% del cielo. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 16,9°C alle 06:00. Il vento continuerà a soffiare da Nord, mantenendo una velocità di circa 6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, attestandosi attorno al 61%.

Il pomeriggio porterà un aumento della temperatura, che raggiungerà i 21°C intorno alle 13:00. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà, arrivando a un massimo dell’80% alle 15:00. Il vento si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno toccare i 12 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così il clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 90%. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest con intensità leggera. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 59%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarto nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della nuvolosità. Si prevede che la settimana successiva porterà un clima simile, con occasionali momenti di sole intervallati da nubi. Gli amanti delle passeggiate all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18° perc. +17.5° Assenti 5.4 NNO max 6.6 Maestrale 64 % 1023 hPa 4 poche nuvole +17.3° perc. +16.7° Assenti 5.8 N max 6.4 Tramontana 63 % 1022 hPa 7 poche nuvole +17.5° perc. +16.8° Assenti 5.8 N max 6 Tramontana 57 % 1023 hPa 10 nubi sparse +19.9° perc. +19.2° Assenti 4.2 NO max 4 Maestrale 49 % 1022 hPa 13 nubi sparse +21° perc. +20.4° Assenti 9.5 ONO max 8.8 Maestrale 48 % 1021 hPa 16 cielo coperto +19.9° perc. +19.3° Assenti 12.2 ONO max 12.9 Maestrale 55 % 1021 hPa 19 cielo coperto +19.4° perc. +18.9° Assenti 9 NNO max 9.5 Maestrale 59 % 1022 hPa 22 nubi sparse +18.7° perc. +18.1° Assenti 6.3 N max 6.5 Tramontana 56 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:55

