Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: il bollettino per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Quartu Sant’Elena si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,6°C e una leggera brezza proveniente da est. Con il passare delle ore, le temperature scenderanno leggermente, ma rimarranno comunque gradevoli.

Nella mattina, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con una temperatura che raggiungerà i 21,8°C intorno alle 11:00. L’umidità sarà contenuta, oscillando attorno al 57%, e il vento si presenterà come una leggera brezza, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole. Le condizioni di visibilità saranno ottimali, senza alcuna previsione di precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 22°C intorno alle 12:00, per poi scendere gradualmente fino a 18,2°C alle 17:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non raggiungerà livelli critici.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Anche in questo frangente, il cielo sarà prevalentemente sereno, con poche nuvole sparse. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Quartu Sant’Elena indicano una giornata di bel tempo, con temperature miti e condizioni di vento favorevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significative variazioni. Gli amanti del bel tempo troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, approfittando di un clima che si manterrà gradevole e stabile.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Quartu Sant’Elena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +16.1° perc. +15.8° Assenti 3.8 E max 4.4 Levante 78 % 1023 hPa 5 cielo sereno +15.7° perc. +15.3° Assenti 4.6 ENE max 5.1 Grecale 78 % 1023 hPa 8 cielo sereno +19.2° perc. +18.8° Assenti 4 ESE max 6.2 Scirocco 64 % 1024 hPa 11 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 10.5 SSE max 9.3 Scirocco 57 % 1024 hPa 14 cielo sereno +21.3° perc. +21.1° Assenti 12.4 SSE max 11 Scirocco 62 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18.2° perc. +18.1° Assenti 8.9 SE max 10.4 Scirocco 78 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.3° perc. +17.2° Assenti 5.8 E max 7.4 Levante 81 % 1024 hPa 23 poche nuvole +16.7° perc. +16.5° Assenti 5.1 E max 6.3 Levante 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:14

