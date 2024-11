Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Quartu Sant’Elena indicano una giornata caratterizzata da un inizio con condizioni prevalentemente nuvolose, seguite da piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 21,8°C. La presenza di nuvole e pioggia potrebbe influenzare le attività all’aperto, rendendo opportuno pianificare con attenzione.

Nella notte, le condizioni saranno di nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 16,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 38%, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere circa 21,5°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,4 km/h e i 10,2 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud – Sud Est. L’umidità rimarrà attorno al 62%, favorendo una sensazione di calore moderato.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno significativamente. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa fino a diventare cielo coperto e, successivamente, si assisterà a pioggia leggera. Le temperature scenderanno a circa 19,3°C e la velocità del vento si intensificherà, raggiungendo i 12 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,91 mm.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,2°C. Le condizioni rimarranno di cielo coperto, con possibilità di pioggia leggera e un’umidità che raggiungerà l’86%. Il vento continuerà a soffiare con una leggera intensità, mantenendo una direzione da Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Quartu Sant’Elena mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile e soleggiato, ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Quartu Sant’Elena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +16.3° perc. +16.2° Assenti 4.6 ENE max 5.1 Grecale 84 % 1023 hPa 5 poche nuvole +15.9° perc. +15.8° Assenti 5.2 ENE max 5.6 Grecale 85 % 1024 hPa 8 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 4 E max 5.5 Levante 73 % 1025 hPa 11 nubi sparse +21.5° perc. +21.4° Assenti 8.4 SSE max 8.5 Scirocco 62 % 1025 hPa 14 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° prob. 8 % 13.1 SSE max 12.8 Scirocco 66 % 1024 hPa 17 pioggia leggera +18.4° perc. +18.4° 0.48 mm 9 ESE max 13.7 Scirocco 81 % 1025 hPa 20 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° prob. 28 % 8.6 E max 10.9 Levante 86 % 1026 hPa 23 nubi sparse +16.6° perc. +16.6° prob. 22 % 8.3 ENE max 9.6 Grecale 87 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:14

