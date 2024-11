Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Quartu Sant’Elena di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e temperature moderate. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a influenzare il clima fino alle prime ore del mattino. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma non si prevedono ulteriori precipitazioni significative. Le temperature si manterranno su valori compresi tra 14,8°C e 18,5°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’81%. I venti, provenienti principalmente da Ovest e Nord Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 30 km/h.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con cielo coperto e temperature che toccheranno il picco massimo di 18,5°C. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 54%. I venti si manterranno moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 27,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà nuvoloso, ma si assisterà a un leggero miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 14,9°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 84%. I venti, sebbene più leggeri rispetto al pomeriggio, continueranno a soffiare con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quartu Sant’Elena nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì e Sabato si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può rivelarsi imprevedibile.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Quartu Sant’Elena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.5° perc. +15° prob. 33 % 15.7 NO max 29.1 Maestrale 75 % 1011 hPa 5 cielo coperto +15° perc. +14.5° prob. 20 % 15.2 NO max 28.8 Maestrale 75 % 1011 hPa 8 cielo coperto +15.5° perc. +15° Assenti 17.4 NO max 28.8 Maestrale 71 % 1013 hPa 11 cielo coperto +17° perc. +16.5° Assenti 20.9 NO max 28.4 Maestrale 66 % 1012 hPa 14 cielo coperto +18.5° perc. +17.8° Assenti 18.5 ONO max 26.8 Maestrale 54 % 1010 hPa 17 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° Assenti 13.5 OSO max 23.6 Libeccio 75 % 1010 hPa 20 cielo coperto +15.2° perc. +14.9° prob. 34 % 11.6 OSO max 22.8 Libeccio 84 % 1009 hPa 23 nubi sparse +16.2° perc. +16° prob. 33 % 21.3 O max 40.7 Ponente 80 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 17:03

