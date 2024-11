Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Quartu Sant’Elena di Venerdì 15 Novembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera durante la notte, con una graduale transizione verso un clima più sereno nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 12,9°C e 18,5°C. La copertura nuvolosa diminuirà progressivamente, portando a un pomeriggio e una sera prevalentemente sereni. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. La velocità del vento sarà di circa 8 km/h, proveniente da Est-Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà presente, con un’intensità di 0,28 mm di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni miglioreranno notevolmente. A partire dalle 06:00, il cielo si presenterà coperto, ma già dalle 07:00 si assisterà a un passaggio a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 18°C intorno alle 11:00, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 25%. La velocità del vento si manterrà leggera, con valori che varieranno tra 3 e 6 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 18,5°C alle 13:00 e si manterranno stabili fino alle 15:00. L’umidità si attesterà intorno al 52%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mostrare valori stabili attorno ai 1021 hPa. Le condizioni di sereno si protrarranno fino alla sera, quando le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 12,9°C entro le 23:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quartu Sant’Elena di Venerdì 15 Novembre evidenziano un netto miglioramento rispetto alla notte. Dopo un inizio piovoso, si assisterà a una giornata prevalentemente serena, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori simili, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14.5° perc. +14.2° 0.13 mm 10.9 ENE max 13.5 Grecale 82 % 1019 hPa 5 cielo coperto +14.4° perc. +14° prob. 33 % 8.6 ENE max 9.5 Grecale 79 % 1019 hPa 8 nubi sparse +15.3° perc. +14.8° prob. 2 % 6 NE max 5.6 Grecale 72 % 1021 hPa 11 nubi sparse +18° perc. +17.5° prob. 1 % 4.3 ONO max 9 Maestrale 61 % 1021 hPa 14 cielo sereno +18.5° perc. +17.7° Assenti 4.9 O max 10.4 Ponente 52 % 1021 hPa 17 cielo sereno +14.9° perc. +14.3° Assenti 8 S max 8 Ostro 71 % 1022 hPa 20 cielo sereno +14° perc. +13.4° Assenti 2 E max 4.4 Levante 75 % 1023 hPa 23 cielo sereno +12.9° perc. +12.3° Assenti 5 NNO max 5.5 Maestrale 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:06

