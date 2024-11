Previsioni Meteo Ragusa: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Ragusa indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, contribuendo a un’atmosfera gradevole, sebbene l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13,5°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai 13°C, mentre la velocità del vento si manterrà a circa 6 km/h da Nord Est. L’umidità sarà alta, raggiungendo l’82%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 20°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà variabile, con una predominanza di nubi sparse. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,2 km/h e i 10,7 km/h, mentre l’umidità scenderà gradualmente, attestandosi attorno al 48% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con valori che si porteranno intorno ai 17,8°C alle 15:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere presente, ma senza segni di pioggia. I venti si manterranno leggeri, con una velocità media di circa 11,1 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 62% nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13,9°C alle 19:00. La copertura nuvolosa diventerà più consistente, con un cielo che si presenterà coperto in alcune fasi. I venti rimarranno leggeri, e l’umidità si manterrà alta, superando l’86%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di condizioni nuvolose. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere caratterizzato da un’alta umidità e venti leggeri. Gli amanti del clima temperato potranno godere di queste condizioni, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere giorni migliori.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +13.2° perc. +12.7° Assenti 3.8 NNE max 3.9 Grecale 82 % 1023 hPa 5 poche nuvole +12.7° perc. +12.2° Assenti 3.7 N max 3.9 Tramontana 83 % 1022 hPa 8 nubi sparse +16.9° perc. +16.4° Assenti 1.2 O max 1.6 Ponente 66 % 1023 hPa 11 poche nuvole +20° perc. +19.3° Assenti 7.1 SO max 6.2 Libeccio 48 % 1021 hPa 14 nubi sparse +19.2° perc. +18.6° Assenti 13.2 O max 12 Ponente 54 % 1020 hPa 17 nubi sparse +14.6° perc. +14.3° Assenti 5.8 ONO max 6.9 Maestrale 82 % 1021 hPa 20 nubi sparse +13.8° perc. +13.5° Assenti 3.7 NO max 5.5 Maestrale 88 % 1023 hPa 23 nubi sparse +13.3° perc. +12.9° Assenti 4.2 NNE max 5.3 Grecale 84 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.