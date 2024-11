Previsioni Meteo Ravenna: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Ravenna si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo variabile, con una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,5°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. La copertura nuvolosa sarà variabile, alternando momenti di cielo coperto a fasi di nubi sparse.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a 12,8°C entro le ore centrali della mattinata. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 18,5 km/h, mantenendo una direzione est-nord-est. L’umidità si attesterà attorno al 67%, creando una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di sole. Le temperature raggiungeranno un massimo di 13,7°C intorno a mezzogiorno, per poi scendere leggermente nel corso del pomeriggio. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 25 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%, contribuendo a un clima piuttosto gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni, con cielo che si presenterà quasi sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 10,3°C entro la mezzanotte. La brezza sarà leggera, con velocità del vento che si attesterà intorno ai 7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni meteo per Ravenna indicano una giornata di Martedì 12 Novembre all’insegna della variabilità, con temperature miti e venti moderati. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili e una possibile intensificazione della copertura nuvolosa. Gli amanti delle passeggiate all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.6° perc. +9.6° Assenti 9.1 ENE max 17.1 Grecale 71 % 1021 hPa 4 nubi sparse +10.9° perc. +9.9° Assenti 12.3 E max 19.6 Levante 73 % 1021 hPa 7 cielo coperto +11.5° perc. +10.6° Assenti 10.7 E max 18.9 Levante 71 % 1022 hPa 10 cielo coperto +12.3° perc. +11.4° Assenti 15.9 ENE max 22.9 Grecale 70 % 1023 hPa 13 nubi sparse +13.4° perc. +12.4° prob. 15 % 24.2 ENE max 26.9 Grecale 62 % 1022 hPa 16 nubi sparse +12.6° perc. +11.5° prob. 18 % 18.2 ENE max 26.9 Grecale 62 % 1022 hPa 19 poche nuvole +11.8° perc. +10.6° prob. 1 % 12.7 ENE max 17.4 Grecale 62 % 1023 hPa 22 poche nuvole +10.7° perc. +9.6° Assenti 9.7 NE max 15 Grecale 68 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 16:44

