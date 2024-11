Previsioni Meteo Ravenna: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Ravenna indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, portando a un pomeriggio di sole. Le temperature oscilleranno tra i 7°C e i 12°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 9,6°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà di 4,9 km/h da Nord Ovest, con un’umidità attorno al 70%. Con il passare delle ore, le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 7,9°C alle 02:00 e mantenendosi su valori simili fino alle prime luci dell’alba.

La mattina si aprirà con una transizione verso condizioni più favorevoli. A partire dalle 06:00, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con temperature che si aggireranno intorno ai 6,9°C. Man mano che ci si avvicina a mezzogiorno, le temperature saliranno fino a raggiungere i 12,2°C alle 12:00, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 31%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11 km/h, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12°C. Alle 13:00, si registrerà una temperatura di 12,4°C e una copertura nuvolosa ridotta al 4%. Le condizioni di bel tempo continueranno fino a sera, con temperature che scenderanno lentamente, mantenendosi sopra i 9°C anche dopo il tramonto.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai 9°C alle 20:00, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La velocità del vento varierà tra i 5 km/h e i 12 km/h, mantenendo un clima fresco e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ravenna indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un predominio di cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le nuvole torneranno a farsi vedere nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.9° perc. +7.6° Assenti 8.6 ONO max 10.8 Maestrale 75 % 1025 hPa 4 nubi sparse +7.2° perc. +5° Assenti 11.5 O max 14.4 Ponente 83 % 1024 hPa 7 nubi sparse +7.6° perc. +5.8° Assenti 10.3 ONO max 15.4 Maestrale 79 % 1025 hPa 10 nubi sparse +11° perc. +9.8° Assenti 12.2 NO max 12 Maestrale 64 % 1025 hPa 13 cielo sereno +12.4° perc. +11.2° Assenti 9.2 N max 9.4 Tramontana 56 % 1023 hPa 16 cielo sereno +10.7° perc. +9.4° Assenti 4.5 NNO max 5.1 Maestrale 62 % 1022 hPa 19 poche nuvole +9.8° perc. +8.6° Assenti 8.5 NNO max 9.7 Maestrale 65 % 1022 hPa 22 nubi sparse +9.1° perc. +7.8° Assenti 8.8 NO max 9.5 Maestrale 67 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:43

