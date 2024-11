Previsioni Meteo Ravenna: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ravenna di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera con cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una minima di circa +3,3°C al mattino e una massima che raggiungerà i +9°C nel primo pomeriggio. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno superare i 30 km/h, contribuendo a una sensazione di freddo maggiore rispetto ai valori termici.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +4,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 32%, e i venti soffieranno da Ovest a una velocità di circa 17,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che varieranno da +3,4°C alle 06:00 fino a +5,9°C alle 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, aumentando leggermente fino al 7%. I venti si attenueranno, mantenendosi attorno ai 13 km/h. L’umidità si attesterà tra il 49% e il 57%, con una pressione atmosferica in aumento fino a 1028 hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature raggiungeranno il picco di +9°C alle 14:00, con una copertura nuvolosa che salirà fino al 95%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 5,5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 40%.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +6,1°C alle 23:00. L’umidità si manterrà attorno al 51%, mentre i venti continueranno a essere leggeri, con velocità di circa 5,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ravenna mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e una predominanza di cieli nuvolosi. La settimana successiva potrebbe portare ulteriori variazioni, ma per ora si prevede un clima tipicamente autunnale, con temperature che non subiranno grandi fluttuazioni. Si consiglia di prepararsi a giornate fresche e di portare con sé un abbigliamento adeguato per affrontare le temperature in calo.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +4.2° perc. +0.3° Assenti 18.7 O max 32.4 Ponente 60 % 1019 hPa 4 cielo sereno +3.6° perc. -0.6° Assenti 19.5 ONO max 41.9 Maestrale 55 % 1022 hPa 7 cielo sereno +3.3° perc. -0.2° Assenti 14.1 O max 28.2 Ponente 59 % 1025 hPa 10 poche nuvole +7° perc. +4.5° Assenti 13 ONO max 18.5 Maestrale 46 % 1028 hPa 13 cielo coperto +9° perc. +7.8° Assenti 8.3 ONO max 10.1 Maestrale 39 % 1028 hPa 16 nubi sparse +7.3° perc. +7.3° Assenti 2.4 O max 3.5 Ponente 46 % 1030 hPa 19 cielo coperto +6.7° perc. +6.7° Assenti 4.1 OSO max 4.1 Libeccio 48 % 1031 hPa 22 cielo coperto +6.2° perc. +6.2° Assenti 4.4 OSO max 4.3 Libeccio 50 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:35

