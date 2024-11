Previsioni Meteo Ravenna: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Ravenna indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con minime intorno ai 10°C e massime che raggiungeranno i 15°C. La ventilazione sarà debole, con brezze leggere che accompagneranno la giornata.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e poche nuvole, con temperature che scenderanno fino a 10,2°C. L’umidità sarà alta, intorno all’89%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1028 hPa. La brezza leggera proveniente da Ovest garantirà una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a 14,9°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno all’11%, e l’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 69%. La ventilazione continuerà a essere debole, con velocità intorno ai 6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, passando da poche nuvole a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. L’umidità rimarrà costante attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

La sera porterà un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 12,2°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo l’84%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ravenna nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, ma è possibile che il fine settimana porti un incremento della nuvolosità. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole, soprattutto durante le ore diurne.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.2° perc. +10.6° Assenti 7.8 O max 8.1 Ponente 85 % 1029 hPa 4 cielo sereno +10.4° perc. +9.7° Assenti 8.2 ONO max 8.5 Maestrale 88 % 1028 hPa 7 cielo sereno +10.5° perc. +9.9° Assenti 7.6 O max 8.3 Ponente 88 % 1029 hPa 10 poche nuvole +13.7° perc. +13° Assenti 6.2 NNO max 5 Maestrale 74 % 1030 hPa 13 poche nuvole +15.1° perc. +14.5° Assenti 5.8 NE max 5.6 Grecale 69 % 1028 hPa 16 nubi sparse +13.9° perc. +13.3° Assenti 4.5 ENE max 5.1 Grecale 75 % 1029 hPa 19 nubi sparse +13.3° perc. +12.7° Assenti 2.2 NNE max 2.5 Grecale 78 % 1029 hPa 22 nubi sparse +12.5° perc. +12° Assenti 6.5 NO max 6.9 Maestrale 82 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:48

