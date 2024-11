Previsioni Meteo Ravenna: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Sabato 16 Novembre a Ravenna si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, con cieli prevalentemente sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. Le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione delle temperature nel corso della giornata, ma senza particolari variazioni significative. La presenza di un vento moderato contribuirà a mantenere l’aria fresca e asciutta, rendendo l’atmosfera piacevole per le attività all’aperto.

Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,6°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 74%, e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 9,9 km/h. Le condizioni di calma e serenità continueranno a caratterizzare le prime ore del giorno.

Nella mattina, il sole sarà presente e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 11,6°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con solo un 8% di nuvole nel cielo. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord Ovest, mantenendo una brezza leggera che renderà l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 12°C, con cieli ancora prevalentemente sereni e poche nuvole sparse. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra 6 e 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 53%, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente umida. Queste condizioni saranno ideali per attività all’aperto, come passeggiate o eventi all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 9°C. I cieli rimarranno sereni, con un’umidità che si aggirerà attorno al 66%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest, mantenendo una leggera brezza. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno una serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ravenna nei prossimi giorni indicano una continuazione di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la stabilità atmosferica potrebbe continuare a caratterizzare il clima locale. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di un clima favorevole nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.4° perc. +5.5° Assenti 10.3 ONO max 11.8 Maestrale 75 % 1025 hPa 4 cielo sereno +6.6° perc. +4.5° Assenti 10.9 ONO max 12.8 Maestrale 78 % 1024 hPa 7 cielo sereno +6.3° perc. +4.1° Assenti 10.7 ONO max 13.1 Maestrale 80 % 1025 hPa 10 cielo sereno +9.9° perc. +8.4° Assenti 11 ONO max 12.1 Maestrale 64 % 1024 hPa 13 poche nuvole +12° perc. +10.7° Assenti 8.1 ONO max 8.5 Maestrale 53 % 1022 hPa 16 poche nuvole +10.2° perc. +8.8° Assenti 2.2 O max 3.2 Ponente 60 % 1021 hPa 19 cielo sereno +9.2° perc. +8.8° Assenti 4.9 OSO max 5.1 Libeccio 66 % 1020 hPa 22 cielo sereno +8.2° perc. +7.2° Assenti 6.7 OSO max 6.7 Libeccio 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:40

