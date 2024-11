Previsioni Meteo Ravenna: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Ravenna si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 75%. I venti, leggeri e provenienti da Nord, non supereranno i 10 km/h.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano una continuazione del cielo coperto, con temperature che varieranno tra i 12,8°C e i 15,3°C. L’umidità si manterrà alta, intorno al 61-67%, mentre i venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest a una velocità di circa 9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà invariato, con temperature che scenderanno leggermente fino a 13,8°C. La copertura nuvolosa resterà al 100%, ma non si registreranno piogge. L’umidità aumenterà fino al 69%, mentre i venti si manterranno leggeri, con raffiche che potranno raggiungere i 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’emergere di nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 11,2°C. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo valori intorno all’84%. I venti, sempre da Ovest-Nord-Ovest, si faranno più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 12 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ravenna nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono significative variazioni climatiche, ma è possibile che nei giorni successivi si verifichino schiarite temporanee. Pertanto, chiunque desideri trascorrere del tempo all’aperto dovrà tenere in considerazione la possibilità di un clima variabile, ma senza eccessive preoccupazioni per le precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.8° perc. +13.1° Assenti 8.2 N max 10.3 Tramontana 74 % 1028 hPa 4 cielo coperto +13.3° perc. +12.6° Assenti 7.1 NNO max 8.1 Maestrale 73 % 1027 hPa 7 cielo coperto +12.8° perc. +12° Assenti 8.8 NO max 10.5 Maestrale 72 % 1027 hPa 10 cielo coperto +14.3° perc. +13.5° Assenti 8.9 NO max 8.6 Maestrale 64 % 1027 hPa 13 cielo coperto +15.4° perc. +14.6° Assenti 9.4 NNO max 9.4 Maestrale 60 % 1025 hPa 16 cielo coperto +13.8° perc. +13° Assenti 9.2 ONO max 10.7 Maestrale 66 % 1025 hPa 19 nubi sparse +12.4° perc. +11.6° Assenti 9.8 ONO max 11.2 Maestrale 73 % 1025 hPa 22 nubi sparse +11.5° perc. +10.8° Assenti 10.3 ONO max 12.7 Maestrale 82 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:47

