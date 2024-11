Previsioni Meteo Ravenna: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Ravenna indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Durante la notte, le temperature si manterranno relativamente fresche, con valori che si aggireranno attorno ai 7°C. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo cieli sereni e una buona visibilità. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 10°C intorno alle 11:00. Tuttavia, nel corso della giornata, si prevede un aumento della nuvolosità, con cieli che diventeranno progressivamente più coperti.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 11°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4 km/h e 6 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così il clima asciutto. La sera porterà un parziale miglioramento, con il ritorno di cieli sereni e temperature che scenderanno nuovamente, attestandosi intorno agli 8°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Ravenna indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che vedrà un cambiamento nel pomeriggio con l’aumento della nuvolosità. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare un clima variabile, con possibilità di cieli nuvolosi e temperature in calo. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.8° perc. +4.4° Assenti 12 ONO max 15.9 Maestrale 82 % 1023 hPa 4 cielo sereno +6.1° perc. +3.7° Assenti 11 ONO max 14.5 Maestrale 83 % 1023 hPa 7 cielo sereno +6.2° perc. +4° Assenti 10.1 ONO max 13.1 Maestrale 82 % 1024 hPa 10 cielo sereno +9.8° perc. +8.5° Assenti 9.3 NO max 10.4 Maestrale 66 % 1024 hPa 13 cielo coperto +11.4° perc. +10.1° Assenti 5.6 NO max 5.4 Maestrale 58 % 1023 hPa 16 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 3.1 N max 3.5 Tramontana 65 % 1024 hPa 19 cielo sereno +9.1° perc. +9.1° Assenti 1.9 S max 3.5 Ostro 69 % 1025 hPa 22 cielo sereno +8° perc. +7.3° Assenti 5.7 OSO max 5.5 Libeccio 74 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.