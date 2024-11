Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Reggio Calabria per Venerdì 15 Novembre si presenteranno caratterizzate da un alternarsi di piogge leggere e schiarite nel corso della giornata. I dati indicano che la temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra 15,1°C e 17,6°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da Nord-Ovest con intensità variabile. La copertura nuvolosa sarà significativa, soprattutto nelle prime ore del giorno, ma si prevede un miglioramento nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 17%, ma aumenterà progressivamente, raggiungendo il 99% alle prime luci dell’alba. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5,1 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 9,3 km/h.

Nella mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, con una temperatura che varierà tra 15,1°C e 17,2°C. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 49% e il 99%, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,69 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse prenderanno il sopravvento, con una temperatura che scenderà fino a 15,3°C. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 37%, e le probabilità di pioggia diminuiranno drasticamente. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest, con intensità che potrà raggiungere i 28,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, ma le precipitazioni saranno assenti. La velocità del vento si manterrà attorno ai 19,5 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano un Venerdì 15 Novembre caratterizzato da piogge leggere al mattino, seguite da un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Questo trend potrebbe portare a giornate più soleggiate e stabili, rendendo il fine settimana più gradevole per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.1° perc. +15.7° prob. 42 % 4.8 NNO max 9.7 Maestrale 74 % 1016 hPa 4 pioggia leggera +15.4° perc. +15.2° 0.51 mm 11.9 NNO max 21 Maestrale 82 % 1016 hPa 7 pioggia leggera +15.5° perc. +15.2° 0.65 mm 10.5 NNO max 16.7 Maestrale 82 % 1016 hPa 10 pioggia leggera +17.2° perc. +16.7° 0.38 mm 19 NO max 31.2 Maestrale 68 % 1017 hPa 13 nubi sparse +17° perc. +16.4° prob. 23 % 28 NO max 36.8 Maestrale 62 % 1016 hPa 16 nubi sparse +15.3° perc. +14.6° prob. 5 % 24.2 NO max 35 Maestrale 66 % 1017 hPa 19 nubi sparse +15.6° perc. +15° Assenti 19.8 NNO max 28.7 Maestrale 66 % 1018 hPa 22 nubi sparse +14.9° perc. +14.3° Assenti 18.4 NNO max 28.5 Maestrale 70 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.