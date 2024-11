Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. I dati meteo suggeriscono una certa stabilità atmosferica, con venti sostenuti che potranno influenzare la percezione del freddo, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni saranno di nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,7°C, percepita come 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 59%, e i venti soffieranno da Nord Ovest con una velocità di 34,1 km/h, portando a raffiche fino a 49,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 24%, ma non si prevedono eventi significativi.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17°C alle 10:00, con una temperatura percepita di 16,2°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 67%, mentre i venti si attenueranno a 22,5 km/h. L’umidità si aggirerà intorno al 53%, creando un’atmosfera fresca ma non eccessivamente fredda.

Nel pomeriggio, si assisterà a una diminuzione della copertura nuvolosa, con la presenza di poche nuvole. Le temperature scenderanno a 15,5°C alle 15:00, con una percezione di 14,4°C. I venti saranno più leggeri, con velocità di circa 2,2 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 52%, rendendo l’aria più secca rispetto alla mattina.

La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 12,3°C alle 23:00, percepite come 11,1°C. I venti si faranno sentire nuovamente, con una velocità di 10,1 km/h. La copertura nuvolosa sarà al 19%, e l’umidità si attesterà intorno al 58%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di condizioni nuvolose. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile prestare attenzione ai venti, che potrebbero rendere l’aria più fresca, specialmente nelle ore serali. Domani e dopodomani, le condizioni meteo continueranno a seguire questo schema, con temperature simili e una variabilità della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.3° perc. +15.5° Assenti 36 NO max 52.2 Maestrale 59 % 1017 hPa 4 poche nuvole +15.7° perc. +14.8° Assenti 34.1 NO max 49.5 Maestrale 55 % 1019 hPa 7 nubi sparse +15.8° perc. +14.9° Assenti 31.3 NO max 43.4 Maestrale 55 % 1022 hPa 10 nubi sparse +17° perc. +16.2° Assenti 22.5 NNO max 29.3 Maestrale 53 % 1025 hPa 13 nubi sparse +16.6° perc. +15.6° Assenti 9.3 NNO max 14.9 Maestrale 47 % 1026 hPa 16 poche nuvole +14° perc. +13° Assenti 5.3 ESE max 8.7 Scirocco 57 % 1029 hPa 19 nubi sparse +13.1° perc. +11.9° Assenti 9.3 SE max 14.3 Scirocco 58 % 1032 hPa 22 poche nuvole +12.5° perc. +11.3° Assenti 9.9 SE max 15.1 Scirocco 57 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.